數位部300約聘當網軍？　唐鳳揭：佔比12％處理外敵都來不及了

▲數位部長唐鳳。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立委徐巧芯日前指控，數位發展部600名員額中，有300人是約聘，且藏有綠營側翼網軍一事，數位部長唐鳳13日在YahooTV《齊有此理》節目中表示，組織法是寫「最多可用300名約聘」，但實際僅有75人，佔比是12％；而約聘人員配比中確實在資安署的人較多，但是都是跟資通訊單位一起在抵禦外侮，這些人在處理外敵都來不及了。

由於徐巧芯日前踢爆，數位部的員額是600人，但當中卻有300人是約聘人員，而且還有許多人在上班時間變綠營側翼網軍。對此，唐鳳表示，組織法是說「最多可以用300名約聘」，但是實際上只有75人，佔比12%，相較於台北市府的資訊局佔比25％，是數位部的兩倍之多。

對於這些約聘人員是否為「網軍」？唐鳳表示，約聘人員配比中確實在資安署的人較多，但是都是跟資通訊單位一起在抵禦外侮，這些人在處理外敵都來不及了。

另外，對於徐巧芯爆料數位部「一年出國329天」，以及辦公室花了4億元等說法，唐鳳表示，租金是6年2.9億，每月、每坪租金跟台北平均比起來是比較便宜的。他說，從標題上會覺得是一年，但包括裝潢，分攤到六年就覺得還好了。

最後，針對先前唐鳳出席聯合國網際網路治理論壇，並非使用「部長」身份，而是以「資安院董事長」身份，被質疑矮化一事。唐鳳表示，聯合國會議如果要以部長身份出席，報名系統就要填選是聯合國哪一個會員國，但系統裡沒有我們的國家。

唐鳳強調，沒有矮化的問題，這是美國邀請的，他是以視訊方式實質參與，倘若是他實際前往參加，中國方面一定會有動作，所以經過討論之後，同仁前往參與會議，而他就線上與會。他也說，過去在日內瓦的會議，也有類似形式參與，這是台灣實際參與的方式。