游淑慧質疑唐鳳出差花17萬機票　數發部：預算依規編列

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧質疑，數位發展部2人出差至美國舊金山，8天花費高達72萬元，其中17萬元的機票是為部長唐鳳量身打造。對此，數位發展部9日晚間澄清，相關預算金額都是依法編列，希望政治人物秉於事實進行評論，請勿以訛傳訛。

▲唐鳳近日陷入打詐成效、未來去留等爭議中。（資料照／記者屠惠剛攝）

游淑慧日前在政論節目「關鍵時刻」中提出質疑，數位發展部2人前往美國舊金山出差，花費高達72萬元，其中1人的機票就要17萬元，一看就知道是為部長量身編列的，一定是商務艙，而且數發部1年出國329天，300多人出國32次，總計有135人次，科長以上層級、主管都在國外。

對此，數位發展部9日晚間發出聲明澄清，游淑慧指控17萬元機票是為部長量身打造，此等言論並非事實，疫情解封之後，國際旅客人數大幅增加，加上航空燃油價格上漲，導致美歐及亞太地區機票調漲大約30％。

數位發展部還以台北市政府113年度預算為例，在秘書處派員出國計畫中，第一項為編列市長或副市長率員考察，計畫人數編列為9人，機票交通費編列預算金額為180萬元，平均1人機票交通費為20萬元，相信台北市政府相關預算金額也是依法編列，且經台北市議員嚴格審查通過。

數位發展部強調，相關出差考察預算都要依據行政院主計總處「國外出差旅費報支要點」規定編列，事後也要接受監察院審計部進行決算審計，依照規定，次長級人員、簡任第十二職等（部會司處長、參事或相當之職務）以上領有各該職等全額主管加給人員，均得乘坐商務艙，沒有編列不合理的情形。

數位發展表示，部分國際會議受限於主辦方要求或涉及機敏業務，必須實地參與，無法採用線上會議或視訊，本部的預算皆為公開資訊，負責任的政治人物應秉於事實進行評論，對於部分人士一再以不實消息打擊本部公務同仁，以訛傳訛深，令人深感遺憾。