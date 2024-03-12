錯誤訊息！數位部再駁徐巧芯　沒有「300約聘人員藏網軍」

▲唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨立委徐巧芯指出，數位發展部員額600人，300人是約聘人員，但有幾個人在臉書上每天罵她，狠酸「那都是所謂的『公務人員』。」對此，數位部澄清，已多次對外說明，數位部一部兩署約聘員額總額僅75人，至於有立委指稱本部約聘300人為網軍等，皆為錯誤訊息，數位部沒有網軍，也沒有300位的約聘人員，呼籲勿再用錯誤訊息誤導社會大眾。

徐巧芯日前在《大新聞大爆卦》批評，數位發展部員額600人，300人是約聘人員，看到有幾個人，就在臉書上每天罵她，有些都是過去在民進黨裡面的一些黨工或激進的支持者，弄一弄現在都在數位部工作，她只是沒把他們的名字講出來，不代表她不知道，裡面有很多，被外界認為是不是網軍、側翼的，全部都蟄伏在約聘人員裡面。

數位發展部11日澄清表示，對於有立委指稱本部約聘300人為網軍等，皆為錯誤訊息，數位部沒有網軍，也沒有300位的約聘人員。行政院人事行政總處核給數位部113年總預算員額人數598人，一部兩署約聘員額為75人，約占預算員額12%，約聘比例低於台北市政府資訊局的25%。本部對此事已經多次說明澄清，請勿再用錯誤訊息誤導社會大眾。

數位部說明，人事總處核給數位部113年預算員額598人，其中約聘員額核給數位部本部23人、資通安全署34人、數位產業署18人，總計75人占預算員額約12%，與業務性質相近的台北市政府資訊局對比，台北市資訊局113年預算員額為154人，其中約聘占39人約25%，數位部12%相較臺北市資訊局25%為低，應屬合理。

數位部指出，過去立法院討論《數位發展部組織法》時，各政黨立委均曾提出因應數位科技發展迅速、或是專業人才尋得不易，需要有彈性聘用機制。因此，向民間聘用專業人才是朝野共識，立院三讀通過的組織法規定，數位部、數產署與資安署聘用人員上限各為100人，而實務上目前本部與兩署近9成仍然是公務員。期盼負責任的政治人物應秉於事實評論，勿公然散布錯誤資訊、造成社會對立。