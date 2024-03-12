　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錯誤訊息！數位部再駁徐巧芯　沒有「300約聘人員藏網軍」

▲▼立法院交通委員會 唐鳳業務報告 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨立委徐巧芯指出，數位發展部員額600人，300人是約聘人員，但有幾個人在臉書上每天罵她，狠酸「那都是所謂的『公務人員』。」對此，數位部澄清，已多次對外說明，數位部一部兩署約聘員額總額僅75人，至於有立委指稱本部約聘300人為網軍等，皆為錯誤訊息，數位部沒有網軍，也沒有300位的約聘人員，呼籲勿再用錯誤訊息誤導社會大眾。

徐巧芯日前在《大新聞大爆卦》批評，數位發展部員額600人，300人是約聘人員，看到有幾個人，就在臉書上每天罵她，有些都是過去在民進黨裡面的一些黨工或激進的支持者，弄一弄現在都在數位部工作，她只是沒把他們的名字講出來，不代表她不知道，裡面有很多，被外界認為是不是網軍、側翼的，全部都蟄伏在約聘人員裡面。

數位發展部11日澄清表示，對於有立委指稱本部約聘300人為網軍等，皆為錯誤訊息，數位部沒有網軍，也沒有300位的約聘人員。行政院人事行政總處核給數位部113年總預算員額人數598人，一部兩署約聘員額為75人，約占預算員額12%，約聘比例低於台北市政府資訊局的25%。本部對此事已經多次說明澄清，請勿再用錯誤訊息誤導社會大眾。

數位部說明，人事總處核給數位部113年預算員額598人，其中約聘員額核給數位部本部23人、資通安全署34人、數位產業署18人，總計75人占預算員額約12%，與業務性質相近的台北市政府資訊局對比，台北市資訊局113年預算員額為154人，其中約聘占39人約25%，數位部12%相較臺北市資訊局25%為低，應屬合理。

數位部指出，過去立法院討論《數位發展部組織法》時，各政黨立委均曾提出因應數位科技發展迅速、或是專業人才尋得不易，需要有彈性聘用機制。因此，向民間聘用專業人才是朝野共識，立院三讀通過的組織法規定，數位部、數產署與資安署聘用人員上限各為100人，而實務上目前本部與兩署近9成仍然是公務員。期盼負責任的政治人物應秉於事實評論，勿公然散布錯誤資訊、造成社會對立。

ET快訊
惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明
康橋校車「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查
黃仁勳曝AI新趨勢　2大廠飆漲停
00940通路吃不消！協力券商開戶導流元大投信　玉山證系統塞
快訊／1歲童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明
快訊／小磨坊也出包！　被驗出禁用農藥
遭狼父性侵5次！　女兒求情「給爸爸自新機會」
惡保母「不是第一次虐童」！　親友怒爆內幕
快訊／冷氣團急凍！　5縣市低溫特報
棺木上放蘇昱鴻帥照　家屬淚喊：火來了，快跑
黃國昌老家拆了！　現場照曝
彰化小姊妹持續進步！妹胸管拔除　姊脊隨功能改善

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

綠委提案陸配入籍「需宣誓放棄國籍」　黃國昌：黃捷打臉邱太三？

驚爆唐鳳的數發部藏網軍　徐巧芯：每天罵我、罵柯文哲跟黃國昌

北市男嬰遭保母虐死　蔣萬安拋「三方共訪機制」：全日托1年6訪

嗆黃捷沒常識也要google　陳玉珍：連美國對陸都有通訊投票

陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

汐止老家拆除照曝光！　黃國昌曝3／31將雜物清完：不用擔心

賴清德指唐鳳表現不佳？　民進黨火速澄清：勿捕風捉影

藍推不在籍投票　黃捷指實務不可能：應先從移轉投票做起

怪手開挖黃國昌汐止違建！　四叉貓直擊拆房子了

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

綠委提案陸配入籍「需宣誓放棄國籍」　黃國昌：黃捷打臉邱太三？

驚爆唐鳳的數發部藏網軍　徐巧芯：每天罵我、罵柯文哲跟黃國昌

北市男嬰遭保母虐死　蔣萬安拋「三方共訪機制」：全日托1年6訪

嗆黃捷沒常識也要google　陳玉珍：連美國對陸都有通訊投票

陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

汐止老家拆除照曝光！　黃國昌曝3／31將雜物清完：不用擔心

賴清德指唐鳳表現不佳？　民進黨火速澄清：勿捕風捉影

藍推不在籍投票　黃捷指實務不可能：應先從移轉投票做起

怪手開挖黃國昌汐止違建！　四叉貓直擊拆房子了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

黃凱祥／人類享受高人一等的感覺　男女平等真的可能？

迷路法鬥跳上機車找家！　「開心逛派出所」俏皮吐舌萌翻員警

研究：新冠肺炎導致全球平均預期壽命「縮短1.6年」

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

兒盟「沒脫光檢查」抓不到虐童！他揪1疑點：根本加害者大好機會

朱芯儀掀「保母制度2大弊端」！無異狀卻偷施虐　痛心：誰願意生孩子

全球首創　奇美推出化學回收MMA製成之MS樹脂

惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明！北投人幫補血

勇士兩主將爆口角？威金斯怒回「他X的」　次輪菜鳥隔扣溫班亞瑪

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

楊寶楨哭著請辭　徐千晴回鍋接民眾黨發言人

快訊／黃瀞瑩道謝：盼大家給我祝福

快訊／柯送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

檢出蘇丹紅廠商　政院共識：無限期禁止輸入

黃瀞瑩曝找柯文哲、王世堅當證婚人原因

快訊／蘇丹紅食安風暴掃到國軍　國防部：已主動查察並停止使用

拆除照曝光！黃：3／31將雜物清完

2人甜蜜合影曝！直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚

黃捷提案陸配入籍宣誓「放棄中國籍」　點與外配差異：修法有其必要

快訊／康橋校車翻覆　蔣赴醫院探視

快訊／3桃警電擊棒、甩棍刑求17歲「路過少年」　監察院介入調查

更多熱門

相關新聞

驚爆唐鳳的數發部藏網軍　徐巧芯：每天罵我、罵柯文哲跟黃國昌

驚爆唐鳳的數發部藏網軍　徐巧芯：每天罵我、罵柯文哲跟黃國昌

數位發展部近日來爭議不斷，國民黨立委徐巧芯今（12日）於立法院受訪時爆料，「有許多綠營的側翼和網軍，蟄伏在數位發展部的約聘人員當中」，更用自身當例子指出，「我看到有幾個人，都在臉書上每天罵我、罵民眾黨主席柯文哲、罵民眾黨團總召黃國昌，那都是所謂的『公務人員』，我都知道是誰」，數發部部長唐鳳想要看是誰的話可以去找她要證據。

鄭文燦、趙天麟案是陸介選？　國安局：時機敏感不排除

鄭文燦、趙天麟案是陸介選？　國安局：時機敏感不排除

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

關鍵字：

數位部網軍約聘人員徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面