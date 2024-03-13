煙波早堂吹永續海洋保育風！　以府城家魚饗宴演繹濃醇鮮柔風味

▲「王氏魚皮」與煙波集團聯手研發的料理「肉汁魚皮蓋飯」，鮮香甘醇的口感，讓人一試難忘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「王氏魚皮」為安平知名老店，被譽為台南人的廚房，是遊客來到台南的必訪之處，此次推出與煙波集團聯手研發的料理「肉汁魚皮蓋飯」，虱目魚每日清晨新鮮直送，首先厚切0.3公分魚皮並堅持不裹漿，即造就自然鮮甜、滑嫩彈牙的細緻口感，再淋上祖傳秘製滷汁，搭配軟嫩Q彈的溏心蛋，讓濃郁滑溜的蛋黃與魚皮完美交織，鉅獻鮮香甘醇的口感，讓人一試難忘！

「田媽媽長盈海味屋」是一間非常重視永續漁業的海鮮料理店，店內漁產皆取於自家魚塭及加工廠「旭海安溯水產」，以友善土地、與自然共存為初心，堅持無毒養殖，是全台首間獲歐盟認證的養殖戶，除了養殖作業，也長年積極推廣食魚教育，讓食客了解產地、品嘗特色魚料理，進而推廣永續漁業。店內招牌料理「三杯虱目魚香腸蓋飯」將多刺的虱目魚背肉以精工巧妙製成香腸，再與本土梅花豬肉細絞混搭，最後手工灌製而成，烹飪方式以傳統家常的三杯手法呈現，造就鹹香下飯、超涮嘴的新奇口感！

[廣告]請繼續往下閱讀...

煙波集團指出，因應集團永續政策，於「食」面以「永續海鮮」為餐飲規劃之一，也以此核心精神為宗旨不斷推出具有深度及教育意義的品牌專案合作。「虱目魚」為台灣海鮮選擇指南中建議食用之魚種，屬於碳足跡低的在地海鮮，捕撈方式對環境影響較小，藉此合作不僅能讓旅人嘗到在地海味，也能引領旅客及饕客一同關注永續海洋保育議題，遵循在地共好、環境共好的理念，一起往永續發展持續前進！專案內容詳見官網：https://lihi2.com/nEnGW