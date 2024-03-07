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龍來運轉！　台塩海洋鹼性離子水11度蟬聯大甲媽遶境指定用水

▲台鹽公司總經理陳世輝（右）與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，共持台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶過爐，祈求遶境活動順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽公司總經理陳世輝（右）與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，共持台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶過爐，祈求遶境活動順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大甲媽祖遶境即將於4月5日啟程，7日上午由台鹽公司總經理陳世輝代表台鹽捐贈大甲媽聯名祈福瓶，並與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一同進行過爐祈福儀式，祈求遶境活動順利圓滿。

陳世輝總經理表示，台塩海洋鹼性離子水11度蟬聯大甲媽遶境指定用水，今年呼應甲辰龍年，祈福瓶身印有Q版媽祖、吉祥金龍圖案及「龍來轉運，平安好運」祝福字眼，相當具有收藏價值。喝台塩海洋鹼性離子水保庇好運氣，台鹽公司邀請信眾一起箱購參加抽獎活動，抽10萬元旅遊現金大禮。

大甲媽遶境屬世界三大宗教盛事之一，也是台灣重要民俗活動，台鹽公司響應鎮瀾宮保留優質宗教文化資產，已連續11年贊助大甲媽遶境活動及鎮瀾兒童家園用水，用好水守護信眾健康。台鹽公司也將在3月16日萬眾騎BIKE與3月31日Bobi Run活動設攤，為信眾加油打氣。

無法參加遶境的信眾，則可藉由飲用大甲媽聯名祈福瓶感受「瓶」安保庇祝福，3月下旬起消費者可於家樂福、楓康超市、PChome等通路購買。凡於家樂福購買四入大甲媽聯名祈福瓶加碼贈送主題L夾一個，讓媽祖祝福陪伴信眾辦公、讀書、考試，無往不利。

▲台鹽公司總經理陳世輝（右）與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，共持台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶過爐，祈求遶境活動順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

好水有喝有保庇，龍來運轉好運到！台塩海洋鹼性離子水「台塩好行，旅遊隨行」抽獎活動，於4月30日前憑活動發票及序號卡登錄活動網站(https://www.taiyenwater2024.com.tw/)即可參加週週抽住宿券與1萬元旅遊現金，月月再抽10萬元旅遊現金。箱購序號卡再享登錄加碼30次抽獎機會，5萬多份豪禮即刮即中！信眾喝好水，保庇平安，登錄還能抽大獎，感受滿滿正能量。有關「台塩海洋鹼性離子水」更多活動詳情請上臉書粉絲團：https://www.facebook.com/taiyenwater/，「台塩好行，旅遊隨行」活動官網：www.taiyenwater2024.com.tw或洽客服專線0800-230990。

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