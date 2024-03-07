響應減碳！超商號召420個品牌　3／23為地球關燈一小時

▲統一超商攜手逾420個企業品牌一起在3月23日晚間關燈一小時。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

響應全球最大減碳行動「地球一小時」，超商特別號召全台門市、供應商夥伴、關係企業等逾420個企業品牌一同加入「地球一小時」綠色行動，在3月23日晚間將關燈一小時，預計響應單位累積超過10000個小時的關燈時數，將有超過1萬個據點一起關燈響應。

統一超商今年率超商通路之先，成為全台零售業首度取得「Earth Hour地球一小時」國際團隊的官方授權且還是台灣主辦方之一，今年特別擴大邀請政府單位及企業永續夥伴們支持「地球一小時」關燈活動，當中不乏上市上櫃公司及知名國際品牌、金融機構，像是有7-11、康是美、夢時代、統一時代百貨(台北店/高雄店)、悠旅生活(星巴克)、家樂福等，將於今年國際關燈日（3月23日）20:30～21:30一同關閉招牌燈一小時，期望每位途經、入店消費的民眾能間接參與活動，同時也邀請全民為地球貢獻一小時，例如：使用循環杯、回收電池和寶特瓶、吃素蔬食等，一起為減碳盡一份心力。

除了關燈一小時之外，統一超商在日常生活中也實踐「地球永續、你我日常」，採取各項減碳作法促進綠色消費，像是7-11門市採用節能照明與取得節能標章的設備與耗材、開發蔬素食品牌「天素地蔬」、導入「i珍食」惜食專案、積極設置電動汽機車充換電服務等作法。

▲「OPEN iECO循環杯服務」至今累積減少將近25萬杯一次性紙杯。



同時也整合集團內部資源自建機台提供循環杯租借和寶特瓶及電池回收服務，「OPEN iECO循環杯服務」已導入超過1700個服務據點，至今累積減少將近25萬杯一次性紙杯，而「高效智慧回收機」於全台設置將近200台，累積超過80萬人使用；此外7-11把愛找回來公益平台也攜手唐氏症基金會打造全台首間綠能庇護工場，將門市回收寶特瓶再製作為餅乾禮盒外包裝，由唐氏症寶寶合力組裝、製成永續商品於3月11日起採門市預購認捐，創造永續循環經濟新模式。

▲7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」即日起開賣肯亞/樨木AA/雨林認證新豆，售價手沖每杯150元、咖啡豆半磅550元。



另外，3月21日為世界森林日，7-11 CITY系列飲品自2022年12月起即陸續採用「FSC森林永續認證」咖啡紙杯計畫，目前全系列已導入完成，而7-11精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」即日起至4月2日率先採用肯亞/樨木AA/雨林認證新豆，從咖啡種植、烘焙到生產包裝每個步驟及採購皆符合雨林驗證標準，歡迎消費者以一杯咖啡輕鬆支持山林永續。

▲79店舖設有「穆斯林友善熟食專區」。（圖／全家提供，下同）

全家宣布以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」3大計畫把門市打造成更安心的「穆斯林友善超商」，其中，友善專區部分提供近50項零食、餅乾、飲料、禮盒，目前於全台155家門市皆有設置，熟食部份則於79店舖設立「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」、夯蕃薯、茶葉蛋等，且透過專屬器具、隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品及用具。

▲加碼推出3款穆斯林友善鮮食。

門市也透過印尼語標示，自店外「穆斯林友善商店」海報至店內專架與熟食區告示等，皆提供穆斯林可理解且安心選購符合飲食規範的環境；加碼也推出3款穆斯林友善鮮食，由中國回教協會監製符合穆斯林飲食規範，包括「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」，而還有「維也納奶油麵包」也是穆斯林友善商品，以提供穆斯林更多餐食選擇，即日起陸續上市。