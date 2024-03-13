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社會 社會焦點 保障人權

大逆轉！小弟復仇殺進「打手基地」反被打死　主嫌17年變無罪

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲2021年台中大雅一工廠發生大亂鬥，二審宣判主嫌殺人罪部分無罪。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

2021年台中大雅區1處工廠發生大亂鬥，一名連姓男子率眾衝進工廠找昔日大哥管芥寬復仇，未料反被亂棍活活打死，且身上還有一彈孔。管男一審被依殺人罪判處有期徒刑17年，但二審出現大逆轉。台灣高等法院台中分院今天上午宣判，管男殺人罪改判無罪，但涉犯組織犯罪條例罪部分，被處有期徒刑4年6月，可上訴。

判決書指出，管芥寬2017年受人委託，在台中大雅成立「打手訓練基地」，工廠內除了辦公室外，竟然還有籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台等，以提供成員居住、鍛鍊體能、搏擊格鬥，招募打手20多人培訓。每個打手除了領固定薪水外，每一成員還有一本人事考核簿，管男會評比各成員的體能、兇狠度等表現發薪水或獎金。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲管芥寬受人委託，在台中大雅成立「打手訓練基地」，甚至用考核表替成員考評 。（圖／民眾提供）

2021年管芥寬懷疑手下、死者連紹雄是叛徒，先帶人將連男打斷手腳，連男為了復仇找來同夥13人，帶著鎮暴空氣槍、鐵鎚及開山刀等衝進工廠，痛毆管男，被挑斷手腳筋的管男奄奄一息，連男的朋友將人打傷後，跳上車逃逸，卻將連男留在工廠內，連男來不及撤退，反遇上管男陣營幫手加入，反被活活打死，且身上還有一彈孔。

台中地院一審依殺人罪判處管男17年徒刑，但二審認為，依管男及證人之陳述，及勘驗監視器畫面，認為相關槍彈應該是連男陣營所有，且管男被連男打成重傷，沒辦法再指揮手上反擊打死連男，將殺人罪部分改判無罪，只依主持犯罪組織罪，處管男有期徒刑4年6月；至於其他非法持有非制式手槍、持有子彈及傷害部分，也都獲判無罪。

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