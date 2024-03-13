虐童致死案引社會譁然　柯文哲：中央到地方結構性失能

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市年僅1歲的男童「凱凱」（化名）慘遭兒福聯盟引介的保母劉彩萱、及其胞妹劉若寧聯手虐殺，社會輿論譁然。民眾黨主席柯文哲13日表示，整整3個月過去，檢調昨天下午搜索兒福聯盟、負責探視的社工被上銬帶回偵訊，「真相還在嗎？」；柯說，事涉兒福機構、雙北社會局，從中央到地方集體結構性失能，這3個月，到底發生了什麼事？

柯文哲13日在臉書表示，設籍新北的1歲幼童，因為家庭因素，去年9月被新北市社會局、兒福聯盟轉介保母照顧，卻被保母殘忍虐死不治。整整3個月過去，檢調昨天下午搜索兒福聯盟、負責探視的社工被上銬帶回偵訊，但3個月了，真相還在嗎？

柯文哲指出，報導裡孩子全身是傷，還有殘忍的虐待手法，看了令人憤慨。但這些訊息到底從何而來？至今真假難辨，社工的訪視報告與證詞是關鍵，但為何是在死亡3個月後，輿論爆發才發動搜索偵查？希望相關單位要處理事件而不是處理新聞、千萬不要淪為輿論指導辦案。

除了第一線社工，柯文哲也提到，兩縣市社會局 、兒福聯盟更責無旁貸。兒福聯盟回應稱「僅進行收、出養服務」，「 兒虐事件應回歸各縣市家庭暴力防治中心處理」，這根本是在踢皮球。根據《兒童及少年福利與權益保障法》，兒福聯盟應追蹤保母的實際照顧情況，而不是只負責收、送養。

「兒盟應該要負起應有的社會責任，但是更重要的是：整個系統有沒有做通盤的檢討？」柯文哲質疑，為何社工定期訪視，卻沒有對孩子身上的瘀青、身形消瘦有所警覺？孩子掉了4顆牙，社工對保母稱是「磨牙脫落」會照單全收？更離譜的是，民眾黨立委陳昭姿昨天請中央的社福主管—衛福部社家署來說明，社家署竟回覆：他們是看了新聞才知道。

柯文哲說，一條無辜生命的逝去，事涉兒福機構、雙北社會局，社家署都沒有接到通報嗎？主管機關有沒有對兒福聯盟進行實質調查？報告在哪裡？從中央到地方集體結構性失能，這三個月，到底發生了什麼事？