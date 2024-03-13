南警鷹眼查獲毒品通緝犯　發現他是連偷4廟神明金牌大盜

▲員警逮捕遭通緝的林嫌，起獲行竊的神明金牌、飾品及安非他命毒品等贓證物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局員警，12日執行肅竊查抄勤務時，在民權、忠義路口查獲40歲的林姓毒品通緝犯，除起獲安非他命外，赫然發現身上藏有神明金牌及銀飾、玉佩等，案經擴大偵辦，發現林男涉嫌在2月份竊取台南市4間宮廟的神明飾品，全案依毒品及竊盜罪嫌送辦。

台南市警五分局警備隊副隊長蘇敬修，12日下午4時許，至成功路執行肅竊查抄勤務，發現一名男子於騎樓徘徊巡視警覺可疑，跟監至民權、忠義路口盤查，經查發現年約40歲的林姓男子=, 是高雄地檢署2月19日發布的毒品通緝犯，立刻將其逮捕，並在隨身手提袋查獲2包安非他命毒品(約1.2公克)與吸食器，同時發現林嫌身上有2塊神明金牌及銀飾、玉佩，明顯是宮廟所有。

經員警深入追查，發現林男涉及台南市數起宮廟竊盜案，林男分別涉嫌2月9日在東區一間宮廟竊取2兩的神明金牌一面價值9萬餘元；2月9日、2月18日、2月27日在中西區三間宮廟竊取神明玉佩、神明金牌及神明銀手環，價值約1萬餘元，案經會同第一、二分局共同偵辦，全案依違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

五分局長洪宏榮表示，信徒奉獻給神明的金牌手環被竊取，在案件紀錄表上或許只是一件普通竊案，但對所有的信徒來說是一件大事，警方秉持著積極偵辦的精神，順利尋回遭竊的神明飾品並緝捕竊嫌到案，還給地方精神信仰。