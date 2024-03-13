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社會 社會焦點 保障人權

為績效惹訟！北市3警遭線民咬「毒藏排氣管」　他聽一句話當庭哭了

▲▼ 北投分局。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投警分局偵查隊楊姓偵查佐等3人，被線民檢舉抓槍卻包庇毒品，遭檢方依貪汙、毒品等罪嫌起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

為長官拚績效卻惹訟！北市北投警分局偵查隊楊姓偵查佐等人，遭線民告發抓槍卻包庇毒品，被依貪汙等罪起訴。今（13日）士院開庭審理，3人互幫彼此向法官說情，從警20餘年的江員說，楊為辦案到北投4年住2次院，楊聽昔日戰友這席話，激動地落淚。審判長庭末諭知辯論終結，定5月22日宣判。

38歲楊員（現停職）、34歲陳員、48歲江員被控，2020年8月間，據夏民提供張姓男子持有槍枝情報，在新莊某停車場以通緝分身份逮捕他，並起獲貝瑞塔、仿金牛座手槍各1把及子彈10顆，另從張嫌身上查獲安非他命跟俗稱「神仙水」液態毒品；然而，楊另涉煙滅證據及庇護他人持有毒品罪，指示江員將安非他命藏在張嫌賓士車左邊排氣管內，再通知夏姓線民取走2公克安非他命，夏拿到後則施用完畢。

3人今開庭仍做無罪答辯，受命法官問「若認為『白粉』不是毒品，為何丟排氣管」楊回，長官要績效，自己工作滿嚴謹，沒有想包庇嫌犯，竊取、侵佔任何物品為自己所有，關於使公務員登載不實部分，是基於疏失狀態下才把公文送出，很遺憾被依貪污罪針對。

陳員說，沒庇護任何人持有毒品，公文書部分是照當時現場情況撰寫，用字遣詞部分是想再回覆公文時看起來比較專業；江員說現場沒看到毒品，請法院還清白。

3人律師團辯護，現場白粉包未扣案，無法認定是二級毒品安非他命，雖夏姓線民向新北檢說，自己吸的毒就是員警給的，但從其驗尿混有多種毒品成分，且取毒跟吸毒相隔許久，也不能確定是同包，縱然是毒品，楊員只是消極作為，與煙滅證據構成要件不符，而竊取、侵佔「白粉」是張嫌主動同意受搜，在張面前丟棄，未侵佔。

至於，檢方認「白粉」2包是毒品，也僅有夏民單一指述，且其說詞反覆不一，並表示「包庇」是指積極排除外來阻力，與單純縱容或不予取締的消極行為不同，均請求無罪，若法院認有罪，請予從輕量刑、緩刑。

公訴檢察官表示，被告等人於調查刑事犯罪，有司法警察身份卻本案行使職權時，跨越警民合作界線，衝擊社會司法調查公正性，請法院依法量刑。

受命法官問3人最後還有什麼話想說？楊站起來說：「很清楚知道我的消極作為讓社會對警察工作不信任，被停職是我活該」更哽咽說，本案不該發生，浪費司法資源真的很抱歉，更表示每天上班15至16小時，更多是沒紀錄的加班，連累同仁，不是個好上屬，直到拿到起訴書前還在破案，也直言說「功過不相抵」請求法院能看在曾為社會盡綿薄之力，有機會回去工作，恢復正常生活。

以特考班投身警職的陳員說，自小父母離異，當上警察才改善家裡環境，也沒因這案喪志，從警沒一天讓長官擔心過，希望法官能給楊姓同事無罪；法官問「你是因公涉訟？」他遲疑一下說「我不知道，但律師都是我自己付錢找的」。

1995年開始從警的江員語重心長說，楊員來北投4年，因辦案就住了2次院，下班後一個人加班，也曾問過楊：「你為什麼不升官？」楊回：「我喜歡刑事」，所以彼此都是有信賴關係，在辦案時，是按指示不會猜忌，楊聽見這席話，當庭落下男兒淚，不斷拭淚，江也表示倘若庭上判我們有罪，希望能從輕、緩刑。

審判長諭知全案辯論終結，定5月22日上午11時許宣判。從此案可知，3人為長官要的績效，努力辦案，但楊員換來停職，江、陳調離原單位持續從警，被起訴當年僅拿乙等考績，且被列為關懷輔導對象，可見警界為追求績效，鋌而走險採灰色地帶執法，最後不僅惹訟，甚至成過勞等情況。

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