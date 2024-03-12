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社會 社會焦點 保障人權

24歲留德音樂生回台變毒王！打造「迷幻毒百貨」每月爽賺百萬

記者賴文萱／高雄報導

桃園一名24歲留德音樂生吳男2年前返台之後，開始從荷蘭以包裹夾藏方式走私並以「埋包」方式進行毒品交易。警方追查循線追查，發現吳男曾到國外訪查大麻農園，並上網研究大麻種植技術，自家及倉庫仿佛迷幻毒百貨，初估每月不法獲利上百萬元，所幸被專案小組破獲，相關毒品證物也全被查扣。

▲▼24歲留德音樂生返台打造「迷幻毒百貨」，埋包交易每月不法獲利上百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲24歲留德音樂生返台變毒王，住家宛如「迷幻毒百貨」。（圖／記者賴文萱翻攝）

航空警察局高雄分局與財政部關務署臺北關松山分關在今年1月間，發現一件國際郵包疑似夾藏違禁物品，經海關人員會同郵局人員共同開驗，查獲包裹內夾藏俗稱搖頭丸之第二級毒品MDMA（毛重1,234.5公克），遂成立專案小組報請台灣台南地方檢察署指揮偵辦。

▲▼24歲留德音樂生返台打造「迷幻毒百貨」，埋包交易每月不法獲利上百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼24歲吳嫌從培植、栽種到包裝，一手包辦販毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼24歲留德音樂生返台打造「迷幻毒百貨」，埋包交易每月不法獲利上百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

經專案小組循線追查，發現走私毒品入境的24歲吳姓主嫌，為留德音樂生，2年前返台後，憑藉旅歐求學建立的人脈及優異外語能力，開始從荷蘭以包裹夾藏方式走私「開趴必備快樂丸」，入境後以埋包方式交易取貨，設下多處斷點阻礙警方追緝。

警方再深入追查發現，吳男曾前往國外訪查大麻農園、大麻商店，並上網研習致幻植栽如大麻、蘑菇種植技術，從培植、栽種、製作、加工、包裝到販售一手包辦。

▲▼24歲留德音樂生返台打造「迷幻毒百貨」，埋包交易每月不法獲利上百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方起獲迷幻蘑菇培養罐。（圖／記者賴文萱翻攝）

吳男更宣稱他販售的迷幻類毒品有治癒憂鬱症療效，服用後會有飛行或靈魂出竅的感覺，經驗可啟發人生並開放心靈。同時更以精美外盒包裝吸引年輕人購買，藉此販賣毒品牟取暴利，初估每月不法獲利高達上百萬元。

警方視時機成熟，發動搜索、拘提行動，於吳男桃園住處及倉庫內查獲大量中樞神經迷幻劑類毒品，他甚至將毒品藏匿於花叢中，但仍被眼尖員警識破。

▲▼24歲留德音樂生返台打造「迷幻毒百貨」，埋包交易每月不法獲利上百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲吳嫌透過埋包交易大量毒品，每月不法獲利上百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場起獲大量毒品包含罕見的迷幻蘑菇孢子注射液、培養罐外，更起獲LSD毒郵票（俗稱：一粒沙、加州陽光）、MDMA（俗稱：搖頭丸）、高品質大麻花、大麻種子、大麻膏、大麻煙彈等各式毒品，彷彿置身迷幻毒百貨。

另外，警方也起獲大麻煙油注油器、攪拌加熱器各式製毒機具、培養器皿、分裝器具等證物。所幸專案小組及時斷絕毒品源頭，成功破獲運毒集團，遏止大量毒品流入市面。

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