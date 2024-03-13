「OMNI夜店大亨」夏天浩持毒遭逮！集團發聲明：即起辭去職務

▲「夜店大亨」夏天浩持毒遭逮。（圖／翻攝臺北市文化局）



記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

「夜店大亨」夏天浩今（13日）凌晨持毒遭逮，警方在他新店住家搜出大麻菸油、大麻巧克力，煙斗吸食器，目前已將他帶回分局偵訊，全案將依毒品罪送辦，並釐清毒品來源。對此，theLOOP集團急發聲明，宣布集團營運總監夏天浩即日起辭去集團內所有職務。

theLOOP集團發表聲明，表示對於夏天浩疑似觸法「深感震驚遺憾」，夏天浩即日起將辭去所有集團內的職務，公司也同步解除他一切職權，並強調「theLOOP集團堅守一貫反毒立場，旗下所有公司亦與政府單位合作宣導反毒，提倡健康娛樂，打造健康無毒的娛樂場所，全力支持政府的禁毒工作。」

夏天浩是台灣酒店業傳奇人物「夏承榮」的二兒子，2020年夏承榮罹癌過世後，旗下夜店交由夏天浩經營，theLOOP集團旗下包含多家知名夜店「OMNI」、「KOR」、「Xaga」，其中東區有名的夜店「Luxy」，因涉及多起社會案件，後來重新裝潢改名為「OMNI」，在夏天浩經營轉型下，獲得亞洲 iF 國際設計大獎的夜店，後來又獲得美國「舞台藝術界諾貝爾」頭銜的Live Design大獎等多項設計大獎，就連前韓團BIGBANG成員勝利來台時都曾慕名前往。

▲theLOOP集團聲明 。（圖／記者陳以昇翻攝）