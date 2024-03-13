警車遭衝撞！高雄波麗士拔槍　警棍破窗狠逮23歲毒販

▲高雄警車遭毒販開車衝撞拒捕，警棍破窗逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄23歲王姓男子涉嫌利用通訊軟體販毒，高雄刑警大隊接獲情資後開始跟監蒐證，6日趁著他開車又要去交易時，上前圍捕查緝。王男遭到警方包夾，一度衝撞警車企圖拒捕逃逸，員警見狀直接拔槍嚇阻，並迅速持臂盾、警棍破窗，將他拖出車外壓制逮捕。

高雄市刑大偵查第八隊（23分隊）今年初，與林園分局偵查隊共同接獲情資，23歲王嫌利用通訊軟體販毒，提供外送毒品愷他命、毒品咖啡包等新興毒品，進行毒品交易，隨即共組專案小組偵辦。

▲▼毒販見警方圍捕，一度想開車衝撞逃逸，員警見狀上前拔槍嚇阻，警棍破窗將他拖出車外壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組後續展開跟監蒐證，6日在鳳山區發現王男又準備開車出門販毒，立即上前喝令他下車就逮，但王男見警方查緝圍捕，一度開車衝撞警方偵防車逃逸。

所幸警方前後包夾王男，當下立即拔槍喝阻再衝撞，並迅速持臂盾、警棍破窗，將他拖出車外壓制在地逮捕，成功阻止他逃逸。

▲▼王嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場查扣8包毒品咖啡包（毛重約40公克）、3包愷他命（12公克）、現金贓款16萬9千元等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。