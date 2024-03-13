被當總統大位假想敵！再奪政治人物滿意度第一　藍營天后8字回應

記者游瓊華／台中報導

2024總統大選甫落幕，但各界看好藍營天后盧秀燕將於2028挑戰大位。《TVBS民調中心》公布民調，盧秀燕獲得政治人物滿意度第一名，今天上午媒體問到，民進黨最近鎖定台中市政，砲火不斷，似乎已經將盧秀燕視為2028假想敵。對此，盧秀燕回應，「謝謝他們的抬愛了」。

▲奪政治人物滿意度No.1被當總統大位假想敵，藍營天后、台中市長盧秀燕8字回應。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，能夠成為全國聲量及聲望第一名的政治人物，她有點意外，謝謝大家的肯定，會繼續努力。盧秀燕也提到，一直以來她都保持初心，把民眾當作家人，好好地照顧他們，並且隨時替他們設想，這應該也是拿下滿意度第一名的原因。

《TVBS民調中心》針對總統、副總統、行政院長、立法院長、六都市長、前總統及政黨主席等13位政治人物進行聲望調查，了解全國民眾對他們近期表現的評價，以及大選過後的變化。

盧秀燕繼今年2月獲TVBS民調六都市長施政滿意度冠軍後，今日再度拔得頭籌，奪下第一。若從去年2023年起算，台中市已於全國或六都施政滿意度調查，包含TVBS、三立、匯流、天下、遠見、今周刊、台灣世界新聞傳播協會及經濟日報皆奪冠，累積「10連霸」。

近來台中好消息不斷，包括期待19年的台中巨蛋終於開工動土，且根據內政部2月底最新人口統計，台中市總人口數已達到284萬8370人，預計4月將有機會突破285萬大關，創下歷史新高，也印證台中宜居城市名副其實。盧秀燕強調，市府團隊未來會持續努力，讓這座城市與市民更加幸福美好。