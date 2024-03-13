台南大貨車載建築棧板「傾斜快倒塌」　驚悚畫面曝...警方要罰了

記者林東良／台南報導

有網友在臉書社po出一張照片，並驚呼：「丫娘威…這是要嚇鼠誰」，只見照片中1部行駛在台南市仁德區中正路二段的大貨車，上面載運的整車建築棧板，後方數十片棧板已傾斜出車身貨櫃外，只靠繩子綁住，快倒塌了，一旁還有機車，相當危險；歸仁分局指出，初步檢視該車違規行為明確，將調查後依法舉發。

▲這輛行駛在台南市中正路二段的大貨車，上面載運的整車建築棧板，後方數十片棧板快倒塌，險象環生。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友po文引起其他網友們熱議，網友們紛紛指出：「它自己也嚇到歪腰」、「不怕不怕騎機車都不怕了」、「裝置藝術」、「想從右邊超我的，自己看著辦！」、「棧板在跳舞」、「是左轉吧～右轉就直接倒了」、「再來個右急轉喬回來」、「不怕不怕還沒掉下來」、「開車的學長心臟夠大顆」、「騎士還敢停在旁邊，那一堆倒下來壓到不死也重傷」、「車牌不用遮，直接檢舉了」、「司機沒有綁好，棧板基本上要出車前都要綁好棧板才不會掉落」、「近年如此多的工安就是這樣子搞出來的」、「夭壽喔！真的會出代誌」。

▲歸仁分局調查後將依法舉發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市歸仁分局副分局長徐百瑄指出，有關網路流傳1則大貨車在仁德區中正路2段行駛時，裝載貨物超高及不穩妥顯有危險等情之照片，初步檢視該車違規行為明確，歸仁分局將調查後依法舉發。

歸仁分局呼籲，請汽車駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故，違者將依道路交通管理處罰條例第30條規定舉發，可處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰並責令改正或禁止通行。