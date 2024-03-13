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社會 社會焦點 保障人權

快訊／兒福社工上銬爭議　「戒具外露」偵查隊長處分申誡1次

記者邱中岳／台北報導

北市發生1歲大男童凱凱（化名）由兒福團體轉介交給劉姓保母托育，卻遭殘忍凌虐，警方12日前往兒福聯盟搜索，並帶走陳姓女社工，但移送過程卻被質疑上銬違反比例原則；北市警局局長張榮興13日出面說明，陳姓社工依照法規上戒具，至於懲處方面則是因戒具外露，導致帶隊偵查隊長處分申誡一次。

▲▼台北市警察局局長張榮興,文山二分局長李紹楡受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北市警局長出面解釋依法上銬沒問題，但暴露戒具部分處分偵查隊長申誡。（圖／記者呂佳賢攝）

據悉，2023年9月間，年僅1歲多的男童凱凱，由兒童福利聯盟委託簽約的劉姓保母姊妹代為照顧，托育期間不但被毆打凌虐、逼吃餿水，還反綁成木乃伊睡覺，還把凱凱對半折後塞入水桶，惡保母甚至還拍照與妹妹分享施暴畫面。

▲▼台北市警察局長張榮興 。（圖／記者邱中岳攝）

最後凱凱昏迷倒地，送醫搶救後仍宣告不治，2人遭逮捕並在移送後收押，檢警後續在12日持拘票、搜索票前往兒福聯盟搜索，並通知休假的陳姓女社工返回聯盟接受調查，警方將陳姓社工移送地檢署時，依規定讓陳女上手銬，但遭外界質疑有違反比例原則的問題。

對此，北市警局局長張榮興表示，完全是依法執行職務，依照地檢署核發的搜索票、拘票進行相關偵查作業，所以依法上銬並沒有問題，但因為陳姓社工當時移送地檢署，被媒體拍攝到手銬外露，所以才會依照規定處份。

張榮興指出，使用戒具不當部分，在於陳姓社工移送地檢署接受複訊，被媒體拍攝到有上銬到畫面，確實在執行《拘提逮捕解送使用戒具實施辦法》第6條，使用戒具時，除應遵守比例原則，不得逾必要之程度之，另應注意之第2項「必免公然暴露使用之戒具」，所以依規定處份偵查隊長申誡1次。

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