民進黨台南市主委遇襲「司機受傷」2匪投案　不排除政治因素

記者林東良／台南報導

民進黨台南市黨部主委潘新傳，13日上午約9時許，在南區他經營的永春護理之家門前，與其司機打算開車外出時，突遭2名持棍棒的男子，對潘等2人攻擊毆打，潘男與對方肢體拉扯跌倒幸未明顯受傷，潘男司機則頭部被打傷送醫，歹徒還砸毀現場停放車輛後逃逸，事後向警方投案，全案由市警六分局調查釐清案情中。

▲民進黨台南市黨部主委潘新傳，在南區他經營的永春護理之家門前，遭2名男子毆打，所幸無明顯傷勢，惟其司機頭部受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，民進黨台南市黨部主委潘新傳，13日上午約9時許，與司機在永春護理之家打算驅車前往民進黨台南市黨部時，突然有2名年輕男子衝出來，分持棍棒朝潘男與其司機毆打，潘男出手抵抗，與對方發生肢體拉扯衝突，雙方拉扯時潘男不慎跌倒，幸好無明顯受傷，但潘男司機遭對方打到頭部受傷，2名歹徒還砸毀現場停放車輛後駕車逃逸。

永春護理之家員工聞聲出來查看，並將司機送醫，潘新傳案發後向台南市警局報案，並表示他不認識2名行兇歹徒，完全不知道為何會被暴力毆打。

▲犯嫌事後向警方投案，警方查扣犯案車輛。

而逞兇的年約20多歲蔡姓與李姓男子，在13日上午10時多，犯案1小時多後，前往台南市警五分局投案，並由案發現場轄區市警六分局警方接手，將2嫌帶回分局偵辦，進一步釐清2嫌犯罪動機及相關案情。

潘新傳事後回應外界關心指出，他不認識2名打人男子，也不清楚對方逞兇動機，他懷疑對方是不是與護理之家公司員工、司機有糾紛，或是護理之家照顧院民問題，而與家屬發生糾紛有關，但也不排除與政治因素，全案已進入司法程序，由檢警偵辦釐清。

市警六分局表示，經了解係2名歹徒駕車到達現場後，1人持球棒砸損1輛自小客，另名歹徒與現場員工扭打，造成該員工手部受傷，歹徒作案後逃離，事後已向警方投案，至於作案動機有待進一步調查。