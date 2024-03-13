小姊妹搶救21天！姊醒了、妹仍重度昏迷　阿祖淚崩：很想她們

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉遭撞飛小姊妹重傷命危，歷經21天的搶救， 今天10歲姊姊跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了，表示已經醒了，但腦傷較為嚴重的妹妹仍處於重度昏迷，家裡的阿祖聽到姊姊醒來很開心，得知妹妹狀況後，坐在輪椅上痛哭失聲「很想她們」，希望兩人趕快好起來，回來跟她一起睡覺。

▲小姊姊收治在彰化秀傳醫院今天醒了。（圖／彰化秀傳醫院提供）

▲老阿祖聽到姊妹的病情痛哭失聲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

在彰化秀傳醫院搶救的姊姊，今天進入第21天，昏迷指數6，生命徵象、神經功能狀況持續恢復，昨天拔掉右側胸管，今天拔掉左側胸管。上午11點多，秀傳神經外科主任鄭均洹和陳姓姊姊的姑婆一起去看她的時候，忽然發現她睜開眼睛和閉上眼睛，鄭均洹立即向她說「聽得懂就眨兩下眼睛」，她也都照做，代表已經醒了，令人振奮。

▲小姊姊收治在彰化秀傳醫院今天醒了。（圖／彰化秀傳醫院提供）

9歲妹妹昏迷指數今天仍維持3，在歷經3次尿崩危急狀況後，目前生命徵象已恢復穩定，胸管均已拔除，讓彰基醫療團隊振奮，總院長陳穆寬指示給予高氧壓治療，並評估神經再生療法治療，不計成本給予小妹妹最好的治療。

弟弟表示，之前社工有帶他去看兩個姊姊，但看到姊姊在床上一動也不動，他希望姊姊能趕快好起來，跟他一起玩、一起去上課。弟弟說，現在鄰居會幫忙載他去上學，阿伯下課載回家。

▲彰基總院長陳穆寬 (左三)帶領醫療團隊為陳姓女童禱告。（圖／記者唐詠絮翻攝）

坐在輪椅上的阿祖，聽到姐姐眼睛睜開，表示「這樣有比較放心了」，但聽到小妹妹還是昏迷時，突然痛哭失聲，說孩子以前都跟她睡 ，現在剩弟弟，她很擔心。

阿公也說，日後復健等等的還有很多負擔，家裡剩他在賺錢，目前這幾天奔波看姊妹倆，先暫停工作。昨天去醫院看姊姊時已經可以眼睛睜開，弟弟日前有帶去收驚，現在看紅綠燈比較不會怕，也比較沒有陰影了。

▲小姊姊收治在彰化秀傳醫院今天醒了。（圖／彰化秀傳醫院提供）

姊姊於3月8日在腦部損傷的幹細胞治療經恩慈療法已施打第1次，未來彰化秀傳醫院將於每兩週施打1次，共將施打4劑；至於脊椎損傷的恩慈療法已另外送件，將施打1劑。