麥當勞「2024年甜心卡」今天開賣！　超夯OREO草莓冰炫風回歸搶吃

▲麥當勞2024年甜心卡超Q 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

神卡來了！人氣速食店品牌「麥當勞」2024年「甜心卡」今（13）日正式開賣，今年請出經典4人物包括麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥及漢堡神偷打造全新4款設計，通通可愛到不行，且1張就能享有整年「買A送B」的超殺優惠，其中，A區更增加鐵粉許願成真的「焦糖冰奶茶」，趕緊衝買卡。另，超人氣「OREO草莓冰炫風」即日起也強勢回歸，把握機會吃。

▲▼40週年限定版甜心卡一共有4款式選擇。

麥當勞「甜心卡」連推18年，整年可享「買A送B」的超殺優惠深受麥粉喜愛，今年為歡慶40周年特意換上限定新裝，一口氣推出「麥當勞叔叔」、「奶昔大哥」、「漢堡神偷」與「大鳥姊姊」共4款超萌設計，即日起正式開賣，每張原價49元，長期優惠價39元；而2024年甜心卡A區更新增粉絲敲碗許久的「焦糖冰奶茶」，同步移除阿薩姆奶茶及酥嫩雞翅選擇，使用期間至2025年3月31日止，提醒焦糖冰奶茶3月27日起才正式開賣。

▲▼OREO草莓冰炫風重磅回歸。

另，超人氣草莓甜點「OREO草莓冰炫風」即日起也重磅回歸，選用奶香冰淇淋作為基底，搭配OREO餅乾脆片、草莓果醬，每一口都能吃到巧克力尬草莓的罪惡滋味，至4月23日前限時開賣或售完為止，單點69元。

▲麥當勞推出40週年甜心卡。（圖／麥當勞提供）

▲超罪惡炸雞泡芙堡每日限量吃。（圖／業者提供）

除外，頂呱呱近日也找來beard papa’s聯手推出超罪惡「田園卡士達泡芙炸雞堡」，把漢堡麵包換成日式泡芙皮，再層層夾入超厚實炸雞、新鮮生菜、番茄、酸黃瓜等料，最後擠上特調田園卡士達醬，口感清爽又不膩口，尤其搭配外酥內軟的泡芙皮，讓人忍不住一口接一口，即日起至3月17日每日12時30分於頂呱呱忠孝旗艦店限定販售，每日限量30顆，售完為止，提醒泡芙堡會因盒裝水氣導致表面變軟，建議內用或盡早食用口感較佳。