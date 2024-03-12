　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

▲▼立法院長韓國瑜主持院會。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜於新春團拜時，兩度要求立法院職員「拴緊螺絲」，並以「不教而殺謂之虐」強調既已三番兩次提醒，就不會容許再出錯；十天後的院務會議，他直接舉例立法院中興大樓電梯修不好，立委辦公室裝潢有報價浮濫之虞，勉勵公務員應潔身自愛。今（12日）立法院下達公文，主管院內庶務的總務處長周傑調任參事室參事並代理總務處長，形同被冷凍待處理。

立法院中興大樓的電梯被立委嘲諷為「大怒神」，出狀況不是一次兩次，三年前立法院就編列五百萬預算整修，迄今無法驗收，廠商指是參數出問題，但對屢屢發生電梯驚魂記的立委而言，可是性命交關的大事，總務處三年仍搞不定一個電梯，能力備受質疑。

另外，據立委助理透露，立委辦公室裝修費的問題，其實不在廠商收費是否偏高，而在立委若不用立法院推薦廠商的裝修費核銷就會遭到刁難。立法院換屆會編列每位立委30萬元裝修費及5萬家具費，35萬是否夠完成裝修？要看立委的需求而定，而金額超過立委只能自掏腰包。

該助理透露，立法院基本上推薦三個廠商供立委選擇，而從廠商提供的辦公桌椅報價（桌子五萬，椅子一萬一）遠高於市場行情，且立委「只能」點頭配合立法院推薦價高協力廠商，因為找外部廠商核銷會遇到困難。

總務處醜聞連連，立法院今發布人事通報，總務處長周傑調任參事室參事，並且代理總務處長，形同被打入冷宮。

ET快訊
女社工起底！棄台大法律念社工
快訊／凱凱遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府：蔡英文聽到後很痛
冷氣機墜落砸死政大女生　包商和工人互推責任...母悲痛落淚
被虐童案氣到難入眠　鄉民「6字留言」引共鳴
虐童保母「罵她畜生都汙辱動物」！美女主播氣到哭
快訊／中信兄弟公布大巨蛋票價
兒盟董事王育敏終發聲　網轟顧剪綵：你最近才知？
凱凱去年9月就被凌虐！　眼神呆滯額頭瘀腫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

男童遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府澄清：蔡英文聽到後很痛心

公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

指虐童案「訪視機制失靈」　民進黨：國民黨幫蔣萬安卸責

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

陳永康質詢提陸船翻覆案法條總整理　陳建仁頻點頭：學到很多很感動

佈局2026！高雄藍軍「打團體戰」　立委議員先創專屬服務窗口

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書：受虐死的怎麼辦

1歲童慘遭保母虐死　陳昭姿怒點兒福聯盟這句話「根本是卸責」

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

阿沁「躺著賺」年版稅破千萬　20年寫600首歌「謝謝他們還紅」

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

男童遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府澄清：蔡英文聽到後很痛心

公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

指虐童案「訪視機制失靈」　民進黨：國民黨幫蔣萬安卸責

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

陳永康質詢提陸船翻覆案法條總整理　陳建仁頻點頭：學到很多很感動

佈局2026！高雄藍軍「打團體戰」　立委議員先創專屬服務窗口

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書：受虐死的怎麼辦

1歲童慘遭保母虐死　陳昭姿怒點兒福聯盟這句話「根本是卸責」

虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

男童遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府澄清：蔡英文聽到後很痛心

大巨蛋開幕周票價比一比　兄弟最貴3580元、龍隊最便宜500元

兒福社工女神起底！班級排16名指考逆襲525分　棄台大法律念社工

公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

45歲史丹利「已安排好身後事」！要求老婆不辦喪禮：當事人也不會知道

他下面「流黃綠膿」陰蝨在上面爬！醫脫褲秒驚：只剩一截包皮

47歲才當媽⋯陳明真聽虐童案痛喊：不可思議　「保母應要心理評估」

毛孔粗大、上妝超不服貼？3單品呵護水煮蛋美肌

男友嘴巴長菜花！硬扯「吃到不乾淨便當」　一票看傻：鮑魚口味？

大片積雪突落下！　陸男機靈察覺猛逃險遭埋

政治熱門新聞

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

楊寶楨哭著請辭　徐千晴回鍋接民眾黨發言人

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

快訊／黃瀞瑩道謝：盼大家給我祝福

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書

快訊／柯送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

游錫堃搬離立法院長官邸！　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住

拆除照曝光！黃：3／31將雜物清完

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　2藍民代也漏報「她罰最多」

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

檢出蘇丹紅廠商　政院共識：無限期禁止輸入

更多熱門

相關新聞

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

北市一名1歲多的男童，去年9月經新北社會局以及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，保母手段兇殘也引爆全民怒火，居中轉介的兒福聯盟及前執行長、現任董事、國民黨立委王育敏社群也被灌爆，但她未多作表態，僅PO出在台中巨蛋剪綵照片，事發數日後，王育敏才在臉書表示，下週將在衛環委員會召開會議。但民眾不買單相關說法，紛紛留言痛批，「保母妳們找的，訪視也是妳們，出事全推給政府」、「兒福董事最近才知道這件事？」

高雄藍軍整備　佈局2026「拚打團體戰」

高雄藍軍整備　佈局2026「拚打團體戰」

她爆綠「國務青」拿民主基金會錢輔選　陳建仁：還沒看到結案報告

她爆綠「國務青」拿民主基金會錢輔選　陳建仁：還沒看到結案報告

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

政治人物聲望排行榜　盧秀燕62%滿意度奪第一、朱立倫29%墊底

政治人物聲望排行榜　盧秀燕62%滿意度奪第一、朱立倫29%墊底

關鍵字：

韓國瑜國民黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

為何換掉1歲童前保母？　親友曝原因

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面