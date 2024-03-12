韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜於新春團拜時，兩度要求立法院職員「拴緊螺絲」，並以「不教而殺謂之虐」強調既已三番兩次提醒，就不會容許再出錯；十天後的院務會議，他直接舉例立法院中興大樓電梯修不好，立委辦公室裝潢有報價浮濫之虞，勉勵公務員應潔身自愛。今（12日）立法院下達公文，主管院內庶務的總務處長周傑調任參事室參事並代理總務處長，形同被冷凍待處理。

立法院中興大樓的電梯被立委嘲諷為「大怒神」，出狀況不是一次兩次，三年前立法院就編列五百萬預算整修，迄今無法驗收，廠商指是參數出問題，但對屢屢發生電梯驚魂記的立委而言，可是性命交關的大事，總務處三年仍搞不定一個電梯，能力備受質疑。

另外，據立委助理透露，立委辦公室裝修費的問題，其實不在廠商收費是否偏高，而在立委若不用立法院推薦廠商的裝修費核銷就會遭到刁難。立法院換屆會編列每位立委30萬元裝修費及5萬家具費，35萬是否夠完成裝修？要看立委的需求而定，而金額超過立委只能自掏腰包。

該助理透露，立法院基本上推薦三個廠商供立委選擇，而從廠商提供的辦公桌椅報價（桌子五萬，椅子一萬一）遠高於市場行情，且立委「只能」點頭配合立法院推薦價高協力廠商，因為找外部廠商核銷會遇到困難。

總務處醜聞連連，立法院今發布人事通報，總務處長周傑調任參事室參事，並且代理總務處長，形同被打入冷宮。