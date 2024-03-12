她爆綠「國務青」拿民主基金會錢輔選　陳建仁：還沒看到結案報告

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（12日）質疑，民主基金會開放各政黨按得票比例申請補助，但包括民進黨舉辦的「2023國務青旗艦營」等活動，都是打著外交的旗號卻行輔選活動之實，雖向民主基金會要求調閱活動結案報告，卻被以「各政黨計畫有機敏性」的理由遭到拒絕。外交部長吳釗燮強調，民主基金會是獨立運作的單位，行政院長陳建仁答詢時表示，若立院認為應加強對民間單位的監督，可以在下半年立院審查民主基金會預算時提出。

新國會就任後，院長韓國瑜是否依照慣例兼任台灣民主基金會董事長，在朝野間引發一番爭論，徐巧芯今天在立法院總質詢時詢問外交部長吳釗燮，民主基金會的執行長如何任命？吳釗燮表示，依照規章的規定，執行長是由董事長提名、董事會通過。徐巧芯再追問民主基金會何時召開董事會改選人事？吳釗燮回應，董事會的時間正在和立法院長韓國瑜協商中。

徐巧芯指出，民主基金會開放政黨按照得票比例申請補助預算，但有沒有要求哪類型活動才符合補助條件？吳釗燮回應，「沒有仔細規範」，是看各政黨認為要進行的民主外交活動。她再問，民主基金會補助政黨的活動是否包括選舉相關活動？如果政黨「掛羊頭賣狗肉」把經費拿去輔選是否合適？陳建仁則回應，要看結案報告才知道。

徐巧芯提及，民進黨舉辦「2023國務青旗艦營」申請了80萬元補助，但擺明是民進黨青年軍投入輔選；「2023青年對話行動」目的就是為了搶青年選票，也申請了100萬元補助。陳建仁回應，這些活動「不盡然是輔選」，「國務青」也不是輔選團隊，是民進黨的年輕人團隊，面對徐巧芯追問「國務青」這次活動有沒有輔選？陳建仁說，還沒看到結案報告。

徐巧芯說，雖向民主基金會要求提供結案報告，不過對方以「各政黨計畫內容具機敏性」的理由拒絕提供報告，質疑這要如何知道經費有沒有符合補助要點？有沒有被挪做輔選之用？立委要如何審核預算？吳釗燮回應，民主基金會是獨立運作的單位，今年下半年審查預算時，立委可以提出意見，陳建仁也說，立法院如果認為應該加強對民間單位的監督力道，可以在審查預算時提出決議。