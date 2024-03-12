政治人物聲望排行榜　盧秀燕62%滿意度奪第一、朱立倫29%墊底

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者皮心瑀／綜合報導

2024大選落幕，民進黨贏得執政權，但在立法院卻並非最大黨，加上藍綠白三黨不過半，未來政局格外引人關注。根據《TVBS民調中心》資料，國內主要13位政治人物滿意度，由台中市長的盧秀燕62%最高，其次為高雄市長陳其邁57%，第三名為台北市長蔣萬安56%，墊底的則為國民黨主席朱立倫的29%。

根據《TVBS民調中心》調查結果，盧秀燕滿意度62%，躍升第一，接下來依序為陳其邁57%、蔣萬安56%、立法院長韓國瑜48%、民進黨主席賴清德43%、新北市長侯友宜42%、總統蔡英文41%、台南市長黃偉哲40%、桃園市長張善政38%、行政院長陳建仁36%、民眾黨主席柯文哲31%、前總統馬英九30%、朱立倫29%。

進一步交叉分析發現，滿意度前3名的政治人物，盧秀燕在民進黨認同者獲得40%，國民黨認同者96%，民眾黨認同者71%，另中立選民增加至50%；至於陳其邁在國民黨認同者拿到38%；而蔣萬安國民黨認同者有90%，民眾黨認同者50%，中立選民42%，民進黨認同42%。

次調查是TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年3月4日至11日晚間18:30至22: 00，共接觸1,513位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為407位，拒訪率為26.9%，最後成功訪問有效樣本1,106 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。