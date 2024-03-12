佈局2026！高雄藍軍「打團體戰」　立委議員先創專屬服務窗口

▲高雄藍軍整備佈局2026「拚打團體戰」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市黨部今（12）日下午由主委黃昭順特別召集負責高雄的不分區立委柯志恩、陳菁徽、林倩綺，在市黨部六樓與高雄市黨籍議員及團隊召開座談會，並建立立委與議員的專屬服務窗口。黃昭順強調，表示國民黨已經整備完畢，未來三位立委和全體黨籍議員一起打團體戰，深耕與擴大基層的服務工作，及早為2026做準備。

立法委員柯志恩、陳菁徽、林倩綺在市黨部主委黃昭順召集下，與黨籍市議員及團隊進行交流座談，陳菁徽及林倩綺本人親自出席並率領國會辦公室及地方服務處成員全員到齊；柯志恩則因代表立法院到日本參訪由前民政局長、柯志恩辦公室主任曹桓榮代表出席。

▲國民黨高雄市黨部今（12）日下午由主委黃昭順特別召集負責高雄的不分區立委柯志恩、陳菁徽、林倩綺，在市黨部六樓與高雄市黨籍議員及團隊召開座談會。（圖／記者賴文萱翻攝）

自2月4日三位不分區立委於市黨部設置聯合辦公室後，市黨部主委黃昭順腳步不停歇，積極為高雄建置中央國會的服務窗口，今日上午立委陳菁徽也在左營設置高雄服務處，擴大服務、深耕基層。

黃昭順表示，高雄雖然沒有區域立委，但未來三位不分區立委和黨籍議員都會有專屬的服務對口，有任何需要全力協助。另外，她也指出，現在的立法院長韓國瑜過去是高雄市長，對高雄有很深厚的情感，未來中央國會對高雄的支持一定會更用力。

▲佈局2026！高雄藍軍目標「打團體戰」。（圖／記者賴文萱翻攝）

而這次黨部辦理座談會主要目的，除針對高雄各項需要國會支持的部分一起提出探討外，也邀請立委及議員團隊同仁相互認識、建立窗口也是凝聚大家的共識，未來在基層服務工作推動上才會更順利，黃主委也強調國民黨已經做好整備，未來中央地方一起打團體戰，及早為2026努力。