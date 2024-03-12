男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

▲朱立倫出席「虐童案引發公憤！消失的社會安全網，民進黨應為失能擺爛負責！」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市一名保母受兒福聯盟委託照顧一歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，男童全身傷痕累累，引發社會譁然。國民黨主席朱立倫今（12日）下午親自召開記者會痛斥，民進黨花了407億元預算要補「社會安全網」破網，到底補去哪？現在民眾感受到的，就是5月20日新政府交接之前，衛福部一副擺爛的心態，如果官員抱持這樣的心態，「請今天就下台！」

陳炳甫昨召開記者會揭露，受虐一歲男童經兒福聯盟轉介，卻從去年9月1日到12月24日幼童遭新任保母虐待致死，長達3個月的時間為何社工都沒有察覺 ？是否「社會安全網」出了問題？且兒福機構既知名也值得信任，如今簽約保母發生虐童案，制度是否有其它問題？

朱立倫今日下午指出，「社會安全網」的建立已經不是一兩天的事情，民進黨執政8年後，大家關心「社會安全網」有沒有做得更好？有沒有跟地方合作更能保護孩子？總統蔡英文和副總統賴清德都喜歡講「社會安全網」已經建立到「2.0」，但407億元預算的結果，是2022年兒虐事件還是43起，沒有減少！現在又聽到這麼駭人聽聞的案件，大家會問「社會安全網」什麼時候可以建構完成？這是行政院、衛福部一定要結合中央、地方努力建構完成的。

朱立倫說，社工、社福人員不斷流失，這是執政當局最大的責任，不可能用做功德的心態，也不可能要求年輕朋友只付出，就得在這樣的壓力、待遇下願意從事社福工作，這是必須解決的大問題。

朱立倫批，衛福部絕對不能再逃避責任、不可以再擺爛，不可以有看守的心態，這樣不可能把事情做好，這是國民黨做為在野黨的最大呼籲，國民黨中央今天直接召開記者會，代表對這件事情的重視，也嚴正要求民進黨當局一定要全力以赴，把所有「社會安全網」做好。

藍委李彥秀接著說，今天發生這樣的事情，相信很多雙薪家庭的家長，有托育、保母需求的家長都在問，政府有沒有一個更好的機制讓孩子更安全？未來在母法上，怎麼樣有制度性、公開的完整評鑑制度，是未來要長期修正的，對於托育機構的觀測，包括正在修法的雲端監控，都希望衛福部趕快來做。

李彥秀也說，在家庭托育制度上，目前法理上只有輔導和檢查，沒有系統性完整公開的機制，這是接下來要立即來處理的，今天事情還發生在政府轉介的社福機構，這些機構承接了社會上民眾的善意和善款，當然要以更多標準來面對錯誤和問題，未來應該正視問題，看怎麼樣從法律上來補足。

藍委許宇甄表示，發生事情到現在，沒有看到衛福部有出來做任何道歉或後續處理，看到的只有衛福部的擺爛，現在的蔡政府看守內閣失能不斷，面對這樣的事件，未來立法院將發動修法，來加重刑罰，希望這樣的憾事不要再發生，並嚴正懷疑，「蔡政府是不是故意不處理失能內閣，就為了卡賴清德？」

被問到這次兒福聯盟的訪查工作沒有做到位，做為前兒福聯盟前執行長的國民黨立委王育敏是否應該出來說說話？朱立倫僅說自己已經看到兒福聯盟出面表達歉意，問題關鍵重點是如何建立制度，中央的衛福部應該負起補社會安全破網的責任，至今台灣兒虐家暴事件頻繁，過去蔡政府說要補破網，但8年來民進黨政府花了407億元的社會安全網2.0到底去哪了？

朱立倫強調，國民黨會以讓孩子安全為最大的努力，要求衛福部不要擺爛，儘快補足社工體系人才，至於法律不足的部分，朝野應該共同努力，心態最重要，如果今天政府只是過渡、擺爛、看守的心態，食安、兒虐問題都不會解決，下一個孩子是誰？才是國民黨最關切的。

朱立倫表示，近年社工、社福人員不斷流失、短缺，如何解決這個問題，大家一定要面對，更是執政當局的責任，政府不可以要求年輕人只付出，用做功德的心態來從事社福工作，這個問題必須解決。