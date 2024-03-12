桃園民富托嬰中心啟用　收托40名嬰幼兒即起報名3／22抽籤

▲桃園民富托嬰中心啟用。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區「公設民營桃園民富托嬰中心」12日開幕。市長張善政表示，桃園市人口成長快速且年輕遷入人口不斷增加，為讓家長放心打拚，市府致力提供優質托育服務，桃園民富托嬰中心是桃園市第46座、桃園區第8座公托設施，委託專業團隊「中華民國唐氏症基金會」營運管理。

▲看到活潑可愛的小朋友，張善政臉上堆滿著笑容。（圖／婦幼局提供）

而看到活潑可愛的小朋友，張善政臉上堆滿著笑容，除了參觀托嬰中心設施，和孩童一同體驗平衡木、鑽龍等教具，以及馬賽克相框DIY活動，展現好心情。婦幼發展局表示，公設民營桃園民富托嬰中心設於桃園民富社福館3樓，館舍1、2樓為大有里市民活動中心、里辦公處及梯田非營利幼兒園。

▲桃園民富托嬰中心。（圖／婦幼局提供）

民富托嬰中心可收托40名滿2個月至2歲之嬰幼兒，報名登記期間至3月18日下午5時止，如有送托意願可至桃園育兒資源網（網址：https://babycare.tycg.gov.tw/#/home home）線上登記或現場預約報名；該中心訂於3月22日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果將於當日公告於該中心門口、桃園育兒資源網及該中心臉書專頁。

中華民國唐氏症基金會董事長林正俠表示，民富托嬰中心是該基金會在桃園包含身障、早療及托育服務在內的第9個服務據點，有專業團隊在嬰幼童0-2歲期間，協助檢視其發展情形，評估其認知訓練、語言治療及職能治療需求，並與家長建立暢通聯繫管道，促進孩童身心發展，讓他們能夠健康快樂的成長。

包括市議員張碩芳、黃瓊慧、市府婦幼發展局長杜慈容、社會局長陳寶民、桃園區長許敏松及中華民國唐氏症基金會董事長林正俠等均一同出席。