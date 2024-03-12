　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／開毒趴竟虐殺友人丟包　兇嫌收押禁見+禁止通信

▲涉嫌爆打陸姓友人後丟包致死案邱姓主嫌，桃園地院今天下午裁定收押禁見與禁止通信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌爆打陸姓友人後丟包致死案邱姓主嫌，桃園地院今天下午裁定收押禁見與禁止通信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警偵辦陸姓男子慘遭邱姓友人爆打丟包後死亡案，桃檢今（12）日凌晨複訊後依殺人、刑法之持兇器對被害人施以凌虐而犯私行拘禁等罪嫌向桃園地院聲請羈押，同案吳女則諭知20萬元交保；桃園地院下午召開聲押庭，法官審理後，認為邱嫌仍否認有殺人之犯意，有事實及相當理由足認被告有逃亡與串證之虞，認有羈押之必要，應予羈押並禁止接見、通信。

檢警調查，32歲的邱姓男子於3月10日凌晨駕駛賓士車搭載33歲陸姓友人入住桃園區某汽車旅館，2人共同飲酒、吸食K他命等毒品，凌晨4時許還找來吳姓傳播妹助興，期間陸男曾於同日上午7時許開車出去1個多小時才返回，邱男後來察覺身上8萬元現金不翼而飛，懷疑是陸男趁機竊取，雙方起口角後，邱男持不明凶器對陸男爆打施虐，過程中，吳姓傳播妹都在場目睹。

同日上午10時許，邱男見陸男奄奄一息覺得事態嚴重，僅穿一條內褲的陸男塞入賓士車後車廂，脅迫吳姓傳播妹不得報案，2人隨即退房開車逃逸，當天下午3時許，邱男開車行經新北市樹林區吉祥街附近產業道路，疑似不熟路況整輛車滑落邊坡，2人將陸姓男子丟包在產業道路上隨即棄車逃逸，桃園警方隨後循線查獲邱男到案；桃園地檢署檢察官今日凌晨複訊後殺人、刑法之持兇器對被害人施以凌虐而犯私行拘禁等罪嫌向桃園地院聲請羈押。

桃園地院下午召開聲押庭，法官依據桃檢檢察官訊問後，向地院羈押之聲請，法官裁定被告邱姓主嫌應予羈押，並禁止接見、通信。

桃園地院法官認為，被告邱嫌經法官訊問坦承檢察官聲請意旨所載大部分犯情，但否認有殺人之犯意，法官根據檢方依卷內相關證人證述與扣案物，足認被告犯罪嫌疑重大。被告聲稱有棄車及遺棄傷重之被害人情形，但其供述案發過程與同案被告供述有許多不符之處，因本案是最輕本刑5年以上之重罪，有事實及相當理由足認被告有逃亡及、串證之虞，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見、通信。

 【更多新聞】

開毒趴虐打友人塞賓士丟包慘死　主嫌遭聲押傳播妹20萬交保

44神尊石門水庫水上遶境　北水分署盼神明加持庇佑確保水情

大清早公園內「露下體把玩」女學生報警　無聊男下場曝

 

 

ET快訊
印尼一家4口集體墜樓　摔下21F
00940最大成分股！長榮獲投信連16買　股價飆至188元除
快訊／官方宣布！台中七期誠品百貨3／23開幕　10大餐廳亮相
史上第1遭「社工被帶回調查」！搜索兒福辦公室、住家
保母虐殺1歲男童　朱立倫轟衛福部擺爛：今天就下台！
台中歷史一刻！　幸運兒可拿iPhone 15、星宇機票
快訊／越晚越冷！6縣市低溫特報
21歲正妹遊新天鵝堡　遭性侵丟山谷慘死...判決出爐
快訊／社工雙手摀臉　抵達警局
快訊／高雄驚現天坑！水泥車慘遭吞沒　還撞到民宅
獨／保母姊妹帶3童就只虐待凱凱　喊「別讓他太好過」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

沒武德！台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

酒駕肇事落跑結果更慘！自撞電杆翻落釋迦園　驚險現場畫面曝

清秀人妻應徵理專淪車手　第一次面交就被逮！她辯很少看新聞

史上第1遭「社工被帶回調查」！警花7hrs搜索兒福辦公室、住家

又有緩撞車被撞！國1新竹系統路段自小客直衝　車頭撞爛4人傷

快訊／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

快訊／高雄驚現天坑！水泥車慘遭吞沒畫面曝　車體還撞到民宅

獨／保母演技好到可領獎！嫌兒福的沒利潤　帶3童就只虐待凱凱

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

沒武德！台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

酒駕肇事落跑結果更慘！自撞電杆翻落釋迦園　驚險現場畫面曝

清秀人妻應徵理專淪車手　第一次面交就被逮！她辯很少看新聞

史上第1遭「社工被帶回調查」！警花7hrs搜索兒福辦公室、住家

又有緩撞車被撞！國1新竹系統路段自小客直衝　車頭撞爛4人傷

快訊／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

快訊／高雄驚現天坑！水泥車慘遭吞沒畫面曝　車體還撞到民宅

獨／保母演技好到可領獎！嫌兒福的沒利潤　帶3童就只虐待凱凱

鋁合金廠廷鑫跳票8千萬　明起打入全額交割股

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

24小時照顧1歲童「為何換掉前保母？」　親友曝原因：她比誰都崩潰

台中大遠百3／13購物節開跑　香奈兒旗艦店試營運單日業績6千萬

綠營檢討部長去留？　鄭文燦否認：民主政治常態、沒有刻意歸責

東京3處賞櫻秘境！千棵櫻花滿開超壯觀　還有晴空塔隱藏版拍照視角

峮峮一度嗅覺失靈　愛上「奶香」男人

小米新能源車3月28日發布　股價「飆漲近10%」

美首次單獨編列對台預算　陸外交部：一門心思打壓中國害了自己

「爸爸其實是祖父、哥哥才是生父」　女被母親欺騙身世長達30年

社會熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

男童曾「眼神恐懼」求助！親友怒：社工看不出來？

舅媽是殺童兇手！正妹議員候選人臉書湧罵聲

即／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

即／津棧負責人李彥廷交保落跑　檢開拘票抓人

更多熱門

相關新聞

暗諷雞排妹「台灣認證破麻」　彰化男判拘15天

暗諷雞排妹「台灣認證破麻」　彰化男判拘15天

藝人鄭家純（又改名鄭采勻，雞排妹）2022年閃嫁大3歲的日本小兒科醫師Akira，引來許多酸民留言，彰化1名林姓男子，在臉書《爆料公社》看到「雞排妹 (鄭家純)才剛宣布下車，16天後閃電當日本醫生娘」貼文，用暱稱留言「台灣認證破麻 外銷日本」，被鄭一狀告上法案，彰化地院審結，依犯公然侮辱罪，判處拘役15天，可改易科罰金。

奶粉罐裝5千萬毒「航空包裹寄台」3人被逮

奶粉罐裝5千萬毒「航空包裹寄台」3人被逮

辦理學校監視設備採購向廠商索賄　桃市國小總務主任涉貪

辦理學校監視設備採購向廠商索賄　桃市國小總務主任涉貪

持木棍打清潔員　桃園火爆男慘了

持木棍打清潔員　桃園火爆男慘了

冒名檢察長恐嚇黃捷　桃檢：已聯繫高檢加強偵辦

冒名檢察長恐嚇黃捷　桃檢：已聯繫高檢加強偵辦

關鍵字：

桃市汽車旅館丟包案桃檢聲押地院裁定收押禁見通信

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面