開毒趴虐打友人塞賓士丟包慘死　主嫌遭聲押傳播妹20萬交保

▲涉嫌爆打陸姓友人後丟包新北市樹林區產業道路致死邱姓主嫌，昨天被桃園警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警偵辦陸姓男子慘遭邱姓友人爆打致死丟包案，檢方昨晚漏夜複訊，今（12）日凌晨依殺人、刑法之持兇器對被害人施以凌虐而犯私行拘禁等罪嫌向桃園地院聲請羈押，同案吳女則諭知20萬元交保；據指出，涉案邱嫌於9日夥同陸姓友人在桃園市找來吳姓傳播妹開毒趴，後來懷疑陸男偷8萬元起口角，憤而持凶器虐打陸男，後退房時被汽車旅館人員發現房間到處都是血跡，進而揭露此案。

檢警調查，32歲的邱姓男子10日凌晨駕駛賓士車，搭載33歲陸姓友人入住桃園區某汽車旅館，2人房間內飲酒並吸食K他命等毒品，凌晨4時許找來吳姓傳播妹助興，期間陸男曾於10日上午7時許開車出去1小時多，返回後，邱男發現身上8萬元現金不翼而飛，懷疑是陸男趁機竊取，雙方為此起口角，邱男持不明凶器對陸男爆打施虐。

▲邱姓主嫌前晚被桃園警方查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

10日上午10時許，邱男見陸姓男子奄奄一息後直覺事態嚴重，不知如何處理後，將僅穿內褲的陸男塞進賓士車後車廂，還脅迫吳姓傳播妹不得報案，2人隨即退房開車逃逸，當天下午3時許，邱男開車行經新北市樹林區吉祥街附近產業道路，疑似不熟路況整輛車滑落邊坡，2人將陸姓男子丟包在產業道路上隨即棄車逃逸。

桃園警方以車追人發現陸男倒臥車外路面，已無呼吸心跳，緊急送往板橋中醫院急救，最後仍因傷重不治，專案小組隨即於10小時內循線查獲邱男與吳女到案，但吳女堅稱未參與此案，邱嫌到案案辯稱是懷疑陸男偷他8萬元，2人起口角後，持棍棒將其痛打，後來見陸男沒有氣息才發決事態嚴重，不知如何處理才塞入車廂內。

▲桃園地檢署今天凌晨向院方聲押邱嫌。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署檢察官劉威宏昨天下午先前往案發汽車旅館勘驗，再至桃園殯儀館相驗陸姓死者，發現陸姓死者四肢、頭部等處多處銳器刺傷等傷勢，死因初步認定是出血性休克死亡；檢方漏夜複訊邱嫌，今日凌晨2時許依殺人、刑法第302條之1第1項第2款、第4款之持兇器對被害人施以凌虐而犯私行拘禁等罪嫌向桃園地院申請羈押，同案吳女則諭知20萬元交保，桃園地院將於下午召開聲押庭審理。