正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　追隨牧師父被封台大社工女神

▲涉案陳姓社工（右）從小立志成為社工 。（圖／翻攝台大社科電子報）

記者吳佩蓁／台北報導

台北一名1歲男童凱凱（化名）因家庭功能不彰，透過兒福聯盟安置，由劉姓保母姊妹照顧，沒想到卻遭保母虐待，去年12月送醫不治。負責訪視的陳姓社工遭凱凱家屬親友質疑包庇保母，今（12日）檢方指揮警方搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查。據了解，陳姓社工畢業於台大社工系，父親是文山區某教會的牧師，受父親影響從小便立志成為社工幫助弱勢。

29歲陳姓社工的父親是文山區某教會牧師，她從小在教會長大，經常跟隨教會到偏鄉社區服務，陪伴當地弱勢兒童，因為受父親影響，從小便立志成為社工，就讀景美女中時期，高一高二成績平平，高三為了一舉考上夢想志願，努力衝刺學業，學測考出64級分但申請台大社工失敗，但她不放棄指考時成績衝到525.3分，捨棄台大法律成功錄取台大社工。

陳姓社工外型清秀，還曾被系上封為台大社工女神，過去也曾出國實習，十分熱衷志工服務，沒想到如今涉及照護紀錄不實、偽造文書問題，目前陳姓社工已低調關閉臉書。

▲陳姓社工被帶回警局調查 。（圖／記者黃彥傑攝）



凱凱2023年9月間經由兒福聯盟轉介到劉姓保母姊妹家中接受安置，並等待收養，然而才安置3個月左右，凱凱就因傷重送醫，緊急搶救後宣告不治，而事件直到近日才曝光，引發社會譁然。

兒福聯盟表示2023年9月托育後，9、10、11月陳姓社工都有進行當面訪視，面訪時並未發現凱凱有被拔指甲、骨折等情況。

不過凱凱的親友今在臉書公開社工和男童外婆的對話，對話中看到社工指出凱凱因為磨牙，牙齒掉了4顆，家屬曾提出質疑，不過社工表示，可能是凱凱先前受到刺激或不平等待遇才會如此，「保母真的很用心愛凱凱，我相信不是他們照顧上有什麼問題」，凱凱親友指控社工回報的照片部分，有許多並非實際探訪所拍，質疑陳姓社工根本沒有親自訪視。

專案小組也打臉，表示接獲院方通報疑似虐童案後，立刻到場查看狀況，就發現凱凱全身、甚至頭部都是瘀青，四肢關節也嚴重腫脹、變形，「怎麼可能看不出來？是根本沒去訪視，還是眼瞎？」目前陳姓社工也被警方帶回進行調查，將針對其是否涉及偽造不實的訪查紀錄進行偵訊釐清。