　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　追隨牧師父被封台大社工女神

▲▼涉案陳姓社工（右）遭警方帶回調查 。（圖／翻攝台大社科電子報）

▲涉案陳姓社工（右）從小立志成為社工 。（圖／翻攝台大社科電子報）

記者吳佩蓁／台北報導

台北一名1歲男童凱凱（化名）因家庭功能不彰，透過兒福聯盟安置，由劉姓保母姊妹照顧，沒想到卻遭保母虐待，去年12月送醫不治。負責訪視的陳姓社工遭凱凱家屬親友質疑包庇保母，今（12日）檢方指揮警方搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查。據了解，陳姓社工畢業於台大社工系，父親是文山區某教會的牧師，受父親影響從小便立志成為社工幫助弱勢。

29歲陳姓社工的父親是文山區某教會牧師，她從小在教會長大，經常跟隨教會到偏鄉社區服務，陪伴當地弱勢兒童，因為受父親影響，從小便立志成為社工，就讀景美女中時期，高一高二成績平平，高三為了一舉考上夢想志願，努力衝刺學業，學測考出64級分但申請台大社工失敗，但她不放棄指考時成績衝到525.3分，捨棄台大法律成功錄取台大社工。

陳姓社工外型清秀，還曾被系上封為台大社工女神，過去也曾出國實習，十分熱衷志工服務，沒想到如今涉及照護紀錄不實、偽造文書問題，目前陳姓社工已低調關閉臉書。

▲▼ 1歲童遭虐死，涉案社工被帶回警局調查 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳姓社工被帶回警局調查 。（圖／記者黃彥傑攝）

凱凱2023年9月間經由兒福聯盟轉介到劉姓保母姊妹家中接受安置，並等待收養，然而才安置3個月左右，凱凱就因傷重送醫，緊急搶救後宣告不治，而事件直到近日才曝光，引發社會譁然。

兒福聯盟表示2023年9月托育後，9、10、11月陳姓社工都有進行當面訪視，面訪時並未發現凱凱有被拔指甲、骨折等情況。

不過凱凱的親友今在臉書公開社工和男童外婆的對話，對話中看到社工指出凱凱因為磨牙，牙齒掉了4顆，家屬曾提出質疑，不過社工表示，可能是凱凱先前受到刺激或不平等待遇才會如此，「保母真的很用心愛凱凱，我相信不是他們照顧上有什麼問題」，凱凱親友指控社工回報的照片部分，有許多並非實際探訪所拍，質疑陳姓社工根本沒有親自訪視。

專案小組也打臉，表示接獲院方通報疑似虐童案後，立刻到場查看狀況，就發現凱凱全身、甚至頭部都是瘀青，四肢關節也嚴重腫脹、變形，「怎麼可能看不出來？是根本沒去訪視，還是眼瞎？」目前陳姓社工也被警方帶回進行調查，將針對其是否涉及偽造不實的訪查紀錄進行偵訊釐清。

ET快訊
孫芸芸23歲超正女兒爆出道！本人2字駁斥
蔡英文PO種樹文　網怒灌臉書：受虐死的怎麼辦
徐乃麟學霸兒娶回韓女友！　爸霸氣買單300萬婚禮
1歲凱凱遭虐死　衛福部6點檢討
親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了
社工正面照曝！　被封台大社工女神
快訊／社工被上銬畫面曝！　過失致死罪移送
快訊／萬鮮遭爆捲問題辣椒粉　王品火速發聲明回應
3億投資「7款手遊」慘虧　上櫃董座涉掏空…21人帶回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

員警追緝闖紅燈車輛「撞殘女騎士」　二審判准國賠781萬

快訊／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送地檢署

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　追隨牧師父被封台大社工女神

「3億投資7款手遊」慘虧　上櫃董座涉掏空…檢調19路搜索21人

快訊／津棧負責人被捕畫面曝！律師認違法拘提　向法院聲請提審

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

沒武德！台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

員警追緝闖紅燈車輛「撞殘女騎士」　二審判准國賠781萬

快訊／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送地檢署

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　追隨牧師父被封台大社工女神

「3億投資7款手遊」慘虧　上櫃董座涉掏空…檢調19路搜索21人

快訊／津棧負責人被捕畫面曝！律師認違法拘提　向法院聲請提審

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

沒武德！台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

預售339萬起！BMW「i5 Touring豪華電動旅行車」雙車型開賣

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

北市公費流感疫苗「剩不到1千劑」　明起2大醫療院所接種

桃園民富托嬰中心啟用　收托40名嬰幼兒即起報名3／22抽籤

篠崎泫兒時受虐「怎麼被發現的？」　提親身經歷3建議：情緒騙不了人

大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽　結合運科擴能推展帆船運動

以為出去玩！貴賓犬聽「恐怖一句話」笑容消失　垂頭逃避笑翻媽

RIIZE Anton「牽手約會照」掀熱戀風波！女方親發聲澄清：是兒時好友

韓醫師罷工風波升級！醫學院教授「揚言請辭」　考慮調整住院醫比例

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

即／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

男童曾「眼神恐懼」求助！親友怒：社工看不出來？

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

舅媽是殺童兇手！正妹議員候選人臉書湧罵聲

獨／保母演技好到可領獎　帶3童就只虐待凱凱原因曝

更多熱門

相關新聞

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

1歲男童凱凱(化名)劉姓保母姊妹虐死，今(12)日檢警持偽造文書罪之搜索票，前往兒福聯盟辦公室搜索，並帶回負責轉介的陳姓社工至文山二分局訊問，下午5時許，警方依過失致死等罪嫌，將陳女上銬移送地檢署複訊。

親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了

親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了

陳昭姿點出兒福聯盟這句話「卸責」

陳昭姿點出兒福聯盟這句話「卸責」

「社工真的沒造假！」兒盟：講100遍可能大家都不信

「社工真的沒造假！」兒盟：講100遍可能大家都不信

為何換掉1歲童前保母？　親友曝原因

為何換掉1歲童前保母？　親友曝原因

關鍵字：

保母虐童幼童社工兒福聯盟

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面