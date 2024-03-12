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烏克蘭最快7月部署F-16戰機　首批數量僅6架

▲▼ 2019年2月24日，美國F-16戰機在印度航空航展進行特技飛行。（圖／CFP）

▲圖為美國F-16戰機。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭最快將於今年7月正式部署盟國提供的F-16戰機，但戰機交付與飛行員訓練相當複雜，雖然西方國家承諾會給予45架戰機，起初烏克蘭空軍或許只能先部署6架F-16戰機。

紐約時報報導，羅馬尼亞為了北約、烏克蘭開設F-16戰機飛行員培訓中心，地點就在東部村鎮費泰什蒂（Fetesti）的第86空軍基地，飛機已經備妥、飛行教官也已經準備好，但烏軍飛行員尚未抵達此地受訓，也不清楚何時會開始接受訓練。目前有12名烏克蘭飛行員在丹麥、英國、美國進行10個月培訓，到了今年夏季，就能夠駕駛F-16戰機投入戰鬥。

然而F-16戰機交付也是個大問題，當這群飛行員返回烏克蘭的時候，在歐洲盟國承諾交付的45架戰機之中，烏克蘭也只拿到6架F-16戰機。分析指出，烏克蘭現階段仍面臨許多不確定性，包括各國交付戰機的時機、戰機數量、飛行員培訓有多快、烏克蘭如何獲得足夠人力妥善維護飛機等。

截至目前，丹麥、荷蘭、挪威、比利時已經承諾提供45架F-16戰機給烏克蘭，這足夠編成3個小型中隊，其中丹麥會在春季末期交付6架F-16，但其他國家尚未確認戰機交付日期。荷蘭表示，荷蘭將保留提供給烏克蘭的24架戰機，直到烏克蘭準備好接收它們。

F-16戰機相當複雜，每架戰機通常需要8至14人進行維護。現階段有接近50名烏克蘭技術人員正在丹麥接受培訓，學習維護修理以及處理武器系統。西方國防承包商屆時也需要跟著這批飛機進入烏克蘭，並留守至烏克蘭有足夠人力進行適當維護，整個過程可能耗時數年。

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