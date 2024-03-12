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美潛艦與F-22齊出阻擊共軍結果如何？　直擊台海戰爭兵棋推演

▲▼ 美軍F-22猛禽匿蹤戰鬥機。圖為美軍F-22戰機從南韓光州機場起飛，進行美韓聯合軍演，時間為2017年12月4日。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年12月12月4日，美軍F-22戰機從南韓光州機場起飛，進行美韓聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

華爾街日報今天一則影音呈現智庫「戰略暨國際研究中心」去年公布的一份台海戰爭兵棋推演，六角格兵推地圖顯示美軍F-22匿蹤戰機、潛艦戰時會在台灣南、北阻擊共軍。

戰略暨國際研究中心（CSIS）一份名為「下一場戰爭的首役」（The First Battle of the Next War）兵推報告去年1月初披露。這份2022年所作的兵推想定共軍2026年犯台失敗且現代化海軍喪盡，但美、日、台也是慘勝，且美國全球地位重創。

美國媒體去年初報導兵推內容顯示，在24次兵推的大多數景況是美軍3週內損失2艘航艦、10到20艘大型水面作戰艦艇，日本損失超過100架作戰飛機、26艘作戰艦艇，本土所有美軍基地都遭共軍打擊；中方則海軍化為烏有、兩棲部隊的核心戰力瓦解、損失155架作戰飛機和138艘艦艇。

華爾街日報今天這段10分鐘的影音新聞，找來兵推3位領銜人之一的CSIS高級顧問坎西恩（Mark Cancian）實際演示，讓外界一睹智庫的紙上兵推樣貌。

畫面顯示兵推共分3張地圖，2張是東亞區域地圖、1張是台灣全島，3張地圖都由六角格組成，與坊間戰略遊戲棋盤相似。兵推分紅（共軍）、藍（美、日、台）方，攻防採回合制，會有小方格的棋子，每枚紅、藍色的棋子上標有機、艦剪影圖案，代表攻守兩方動用的各型武器與部隊。

其中一個吸引目光的畫面，是兵推地圖美軍在阻擊共軍進犯時，派出F-22匿蹤戰機在台灣南、北兩側，潛艦在台灣西南的南海方向，轟炸機則在台灣東側。坎西恩說美軍的海空兵力的任務重點，就是突破共軍海空包圍台灣、阻擊共軍兩棲登陸船團。

坎西恩表示，過往很多相關兵推都是機密性質，屢傳結果對美國非常不利的謠言，因此他們想藉透明的兵推演示，就能向外界完整說明。

他說明台灣防衛的主要力量多在北、中部，因此共軍大多會選擇台灣南部登陸，但挑戰是要占領全島和首都就得一路北攻，有點像二戰盟軍在義大利作戰，「得一點一點地啃，慢慢前進」。

另對共軍來說，台灣好的登陸海灘選擇不多，因此會同時設法攻占機場以及派直升機空降部隊及運輸物資。

坎西恩說明，兵推推測開戰之初共軍兩棲部隊能在高屏成功上岸，並消滅國軍1個營；不過空降部隊就較不成功，折損3個營後仍拿不下機場。

美方潛艦會持續伏擊，並能回日本橫須賀裝填整補；中方則會決定大舉攻擊有日、美飛機的所有基地。

3週後中、北部的國軍會從台灣東、西兩側南下與北攻的共軍陸戰，最後雙方都有很大損失。

坎西恩說，他們兵推的結論是共軍武力犯台雖能上岸，但無法擴大占領，多數兩棲部隊被摧毀，美國和盟國不斷攻擊共艦，因此中方將部隊和補給帶到台灣的能力大減，戰力隨時間推移而削弱，最終遭台灣擊退，多數共軍淪為戰俘。

最終坎西恩說，這會是藍方慘勝，原因是花很長時間（作戰）且台灣方面元氣大傷，但終歸是勝仗，因為共軍無法在台灣立足，而台灣仍是民主自治實體。

他說：「兵推凸顯美國與盟國確能保下民主、自治的台灣，但台灣的經濟會付出很高代價，美國與盟國的損失也不輕，但中國同樣損失慘重，大到可能危及中國共產黨政權」但坎西恩點出一個關鍵的必要條件是日本基地，若美方無法使用，就無法派戰機加入戰局。

新聞旁白則說，美方也並非總是成功獲勝，在有些情境確實敗北。且無論哪種情境，CSIS兵推結果都認為各方付出代價都會非常大。

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