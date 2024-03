美潛艦與F-22齊出阻擊共軍結果如何？　直擊台海戰爭兵棋推演

▲2017年12月12月4日,美軍F-22戰機從南韓光州機場起飛,進行美韓聯合軍演。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社華盛頓11日綜合外電報導

華爾街日報今天一則影音呈現智庫「戰略暨國際研究中心」去年公布的一份台海戰爭兵棋推演,六角格兵推地圖顯示美軍F-22匿蹤戰機、潛艦戰時會在台灣南、北阻擊共軍。

戰略暨國際研究中心(CSIS)一份名為「下一場戰爭的首役」(The First Battle of the Next War)兵推報告去年1月初披露。這份2022年所作的兵推想定共軍2026年犯台失敗且現代化海軍喪盡,但美、日、台也是慘勝,且美國全球地位重創。

美國媒體去年初報導兵推內容顯示,在24次兵推的大多數景況是美軍3週內損失2艘航艦、10到20艘大型水面作戰艦艇,日本損失超過100架作戰飛機、26艘作戰艦艇,本土所有美軍基地都遭共軍打擊;中方則海軍化為烏有、兩棲部隊的核心戰力瓦解、損失155架作戰飛機和138艘艦艇。

華爾街日報今天這段10分鐘的影音新聞,找來兵推3位領銜人之一的CSIS高級顧問坎西恩(Mark Cancian)實際演示,讓外界一睹智庫的紙上兵推樣貌。

畫面顯示兵推共分3張地圖,2張是東亞區域地圖、1張是台灣全島,3張地圖都由六角格組成,與坊間戰略遊戲棋盤相似。兵推分紅(共軍)、藍(美、日、台)方,攻防採回合制,會有小方格的棋子,每枚紅、藍色的棋子上標有機、艦剪影圖案,代表攻守兩方動用的各型武器與部隊。

其中一個吸引目光的畫面,是兵推地圖美軍在阻擊共軍進犯時,派出F-22匿蹤戰機在台灣南、北兩側,潛艦在台灣西南的南海方向,轟炸機則在台灣東側。坎西恩說美軍的海空兵力的任務重點,就是突破共軍海空包圍台灣、阻擊共軍兩棲登陸船團。

坎西恩表示,過往很多相關兵推都是機密性質,屢傳結果對美國非常不利的謠言,因此他們想藉透明的兵推演示,就能向外界完整說明。

他說明台灣防衛的主要力量多在北、中部,因此共軍大多會選擇台灣南部登陸,但挑戰是要占領全島和首都就得一路北攻,有點像二戰盟軍在義大利作戰,「得一點一點地啃,慢慢前進」。

另對共軍來說,台灣好的登陸海灘選擇不多,因此會同時設法攻占機場以及派直升機空降部隊及運輸物資。

坎西恩說明,兵推推測開戰之初共軍兩棲部隊能在高屏成功上岸,並消滅國軍1個營;不過空降部隊就較不成功,折損3個營後仍拿不下機場。

美方潛艦會持續伏擊,並能回日本橫須賀裝填整補;中方則會決定大舉攻擊有日、美飛機的所有基地。

3週後中、北部的國軍會從台灣東、西兩側南下與北攻的共軍陸戰,最後雙方都有很大損失。

坎西恩說,他們兵推的結論是共軍武力犯台雖能上岸,但無法擴大占領,多數兩棲部隊被摧毀,美國和盟國不斷攻擊共艦,因此中方將部隊和補給帶到台灣的能力大減,戰力隨時間推移而削弱,最終遭台灣擊退,多數共軍淪為戰俘。

最終坎西恩說,這會是藍方慘勝,原因是花很長時間(作戰)且台灣方面元氣大傷,但終歸是勝仗,因為共軍無法在台灣立足,而台灣仍是民主自治實體。

他說:「兵推凸顯美國與盟國確能保下民主、自治的台灣,但台灣的經濟會付出很高代價,美國與盟國的損失也不輕,但中國同樣損失慘重,大到可能危及中國共產黨政權」但坎西恩點出一個關鍵的必要條件是日本基地,若美方無法使用,就無法派戰機加入戰局。

新聞旁白則說,美方也並非總是成功獲勝,在有些情境確實敗北。且無論哪種情境,CSIS兵推結果都認為各方付出代價都會非常大。