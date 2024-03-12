好市多年費凍漲！　財務長卻暗示會員「做好漲價準備」

▲位於美國的一間好市多分店。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國零售賣場好市多（Costco）上周舉行今年第二季財報會議，卻沒有像外界預測的那樣，宣布調漲會員年費。不過，首席財務長加蘭蒂（Richard Galanti）被問及此事時坦言，儘管目前凍漲，但會員年費只是「什麼時候調漲」、而非「要不要調漲」的問題。

《福斯財經網》報導，加蘭蒂曾經表示，好市多通常大約每5.5年調漲一次年費，但上次這麼做卻已是2017年、也就是大約7年前了。雖然「凍漲」消息可能讓許多消費者鬆了一口氣，但也只是暫時而已，因為該零售商仍不排除未來調漲的可能性。

加蘭蒂已經在好市多任職40年，預計本月退休。他在財報會議上談到年費問題時說，「這仍是『何時』而非『是否』的問題」，也很確定公司「將在某個時間點這麼做」，但卻開玩笑說，這一切就要交給繼任者、美國零售商克羅格（Kroger ）前首席財務長米勒奇普（Gary Millerchip）了。

加蘭蒂也向分析師及投資人表示，好市多在決定年費時，考量因素包括會員續約率、新會員註冊數與忠誠度等，而這些目前都「朝著正確方向發展」。公司不會只因為成長微幅放緩，就立刻決定調漲年費，「我喜歡我們表現良好的事實，也喜歡幾乎所有業務指標，都朝著正確方向發展的事實。我們還有很多足夠的跑道。」