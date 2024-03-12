八堵分駐所遭撞1死1傷！新值班台裝防彈玻璃　加強員警安全

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆八堵分駐所2月29日遭簡姓男子開車衝撞，當時正在值班台工作的24歲男警蘇昱鴻閃避不及遭撞重傷不治，另名24歲廖姓女警受傷。案發後，警政署下令加強全國警察機關安全防護，八堵分駐所先在門口設置2個高強度防撞鋼架，更在值班台裝設3A等級防彈玻璃，確保員警執勤安全。

▲基隆八堵分駐所裝設3A防彈玻璃等級值班台，加強員警防護作為 。（圖／記者郭世賢翻攝）

八堵分駐所遭撞後，造成大門、值班台駐地嚴重毀損，為提升員警工作品質，便捷民眾報案，警方以最速件安裝規格為防彈玻璃3A等級，玻璃厚度2.8公分，正面桌體內部夾防彈鋼板厚1公分之值班台，並於3月4日裝設完畢，確保員警執勤安全。

▲八堵分駐所裝設新的值班台。（圖／記者郭世賢翻攝）

蘇員不幸殉職後，警政署通令加強全國警察機關安全防護，並針對周邊道路、建築物腹地等空間設計，規劃因地制宜的安全防護措施。八堵分駐所考量值班台前方原本只有矮階，距離八堵路約30公尺，為維護員警安全，裝上2個固定式的高強度防撞鋼架，以不鏽鋼樁植入地面下20公分強化抗撞耐受度，作為安全阻擋之用，目前分駐所員警已正常受理民眾報案。

▲基隆八堵分駐所門口設2個防撞鋼架。（圖／記者郭世賢翻攝）