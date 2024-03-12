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雲林首辦集團婚禮5月20日浪漫舉行　上萬好禮賀新婚限量30對

▲雲林縣府舉辦「集團婚禮」將於5月20日在古坑鄉劍湖山度假大飯店舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣府舉辦「集團婚禮」將於5月20日在古坑鄉劍湖山度假大飯店舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府首次舉辦「集團婚禮」以「浪漫雲林 愛結良緣」為主題，將於5月20日在古坑鄉劍湖山度假大飯店舉辦，現場將打造夢幻婚禮場景，完美演繹浪漫婚禮的唯美樣貌。今（12）日召開記者會，宣布開放報名，即將結婚或於本活動日前1年內結婚之國民、有一方設籍於雲林或於雲林縣就業民眾優先錄取。

雲林此次集團婚禮縣府為每對新人準備了超過萬元價值的精美好禮，福祿壽酒廠、雲林縣農會、雲林肉品巿場、福榮囍餅、瑞春醬油等優質廠商也共襄盛舉贊助。婚禮活動當天將抽出東京來回機票，同時邀集逾40家在地婚禮產業相關企業設計專屬優惠一同為30對新人祝福。

雲林縣長張麗善表示，現在的青年壓力大、工作忙碌延宕結婚。今年的5月20日首次舉辦集體結婚當天戶政事務所也會在劍湖山渡假大飯店為新人換發新的身分證是記錄結婚的那一天。透過集團婚禮，讓民眾回顧傳統婚嫁古禮的意義，新人除了感謝父母的養育之恩，也在婚禮當天邁入人生新的階段，與另一半相知相惜，牽手共度未來人生。

民政處長蕭德恕表示，集團婚禮採取線上報名方式，3月4日至4月15日下午5點止，限額30對，歡迎雲林的準新人們快來報名最浪漫的集團婚禮，113年雲林縣集團婚禮相關資訊：報名網址：https://forms.gle/T6TjUtw4aN1ARWPZA、簡章下載網址：https://reurl.cc/Qea3W5

▲雲林縣府舉辦「集團婚禮」將於5月20日在古坑鄉劍湖山度假大飯店舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「集團婚禮」中縣府為每對新人準備了包括福祿壽酒廠、瑞春醬油、喜餅等價值超過萬元好禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

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