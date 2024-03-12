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限量搶買！超商「激省優惠組合」來了　咖啡下殺6折、吐司7.2折

▲▼7-11最夯數位服務每月吸引逾800萬人次愛用、年創45億元商機，即日起開賣更多優惠組合。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取每月吸引逾800萬人次愛用、年創45億元商機，即日起開賣更多指定商品優惠組合。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

趁便宜買起來！超商最夯數位服務每月吸引逾800萬人次愛用、年創45億元商機，為讓民眾能享更多優惠並鼓勵民眾使用獨有的卡片共享服務，超商即日起推出更豐富的限時限量優惠組合，像是吐司直接下殺7.2折、咖啡6折、牛奶8.7折，購買完成即可開啟共享群組設定，若是沒有智慧手機的長輩、孩童可輸入卡片卡號，綁定成功即可至鄰近的超商領取共享商品。

7-11近年來會員貢獻逐年兩位數成長，2023年OPENPOINT會員消費金額首破千億元，其中，OPENPONT行動隨時取更名列會員APP排行第一服務，從銷售大數據觀察到會員揪團力驚人，像是去年OPENPONT行動隨時取曾推出破萬元的咖啡優惠組合，因買一組即省萬元吸引多人搶購、快速秒殺，且購買組合入數越多、開啟共享人數即明顯翻倍成長；更觀察到會員為搶購限量優惠、曾創下同時間近50萬人線上開搶的盛況。

由於OPENPOINT行動隨時取提供多元商品組合、價格實惠、取貨據點綿密、取貨模式多元，每月已養成逾800萬人次就近7-11領取商品。

為創新與親友共享預售商品僅限綁定會員APP的既有作法，7-11去年再度攜手愛金卡公司創新商業模式，領先業界推出OPENPOINT行動隨時取「icash2.0卡兌領共享商品」服務，使用客層擴大至孩童、長輩、公益團體三大族群，結合7-11「好鄰居送餐隊」公益服務，架構友善的共享服務平台，服務推出不到半年、使用人次已翻倍成長，且有別於手機APP熱門共享商品以咖啡居多，卡片共享前五大熱門結構為珍珠奶茶、鮮乳、植物奶、麵包、糕點，且校園周邊門市使用卡片共享兌換量最高，顯見icash2.0卡片共享已成為許多家長替孩子準備早餐、下課後點心的新選擇。

▲▼7-11最夯數位服務每月吸引逾800萬人次愛用、年創45億元商機，即日起開賣更多優惠組合。（圖／7-11提供）

▲完成購買優惠商品組合後，即可開啟共享群組設定，若是沒有智慧手機的長輩、孩童可輸入icash 2.0卡號，綁定成功即可至鄰近的7-11領取共享商品，非常方便。

OPENPONT行動隨時取即日起推出麵包、吐司、鮮乳、CITY系列等指定商品優惠組合，最低下殺6折起，推薦品項有統一烘焙隨時取吐司系列6入組168元（7.2折）、統一烘焙元氣隨時取6入組180元（8.6折）、統一布丁－雞蛋口味6件組59元（8.2折）、AB優格任選6件組189元（8.3折）、瑞穗鮮乳930ml（盒）訂閱制4入加送1入400ml 664元（8.7折）、CITY CAFE特大杯美式10杯組360元（6折）、CITY CAFE特大杯拿鐵10杯組470元（6.7折）。

▲▼全家穆斯林友善門市擴大。（圖／業者提供）

▲79店舖設有「穆斯林友善熟食專區」。（圖／全家提供，下同）

全家宣布以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」3大計畫把門市打造成更安心的「穆斯林友善超商」，其中，友善專區部分提供近50項零食、餅乾、飲料、禮盒，目前於全台155家門市皆有設置，熟食部份則於79店舖設立「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」、夯蕃薯、茶葉蛋等，且透過專屬器具、隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品及用具。

▲▼全家穆斯林友善門市擴大。（圖／業者提供）

▲加碼推出3款穆斯林友善鮮食。

門市也透過印尼語標示，自店外「穆斯林友善商店」海報至店內專架與熟食區告示等，皆提供穆斯林可理解且安心選購符合飲食規範的環境；加碼也推出3款穆斯林友善鮮食，由中國回教協會監製符合穆斯林飲食規範，包括「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」，而還有「維也納奶油麵包」也是穆斯林友善商品，以提供穆斯林更多餐食選擇，即日起陸續上市。

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