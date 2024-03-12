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每天只賣30顆！　速食店超狂「炸雞泡芙堡」1門市限定吃

▲▼「頂呱呱Xbeard papa`s」推田園卡士達炸雞泡芙堡。（圖／業者提供）

▲超罪惡炸雞泡芙堡限量開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼爆漿卡士達甜甜包後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」再度攜手日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」推出超狂「炸雞泡芙堡」，選用酥脆日式泡芙皮夾入厚實炸雞、生菜等餡，再擠上特調田園卡士達醬，大口咬下超滿足，即日起連6天中午12時30分於指定1門市限定開賣，每日只有30顆，售完為止。

▲▼「頂呱呱Xbeard papa`s」推田園卡士達炸雞泡芙堡。（圖／業者提供）

▲泡芙炸雞堡搭配田園卡士達醬口感清爽不膩口。

「頂呱呱 x beard papa’s」聯手推出「田園卡士達泡芙炸雞堡」，把漢堡麵包換成日式泡芙皮，再層層夾入超厚實炸雞、新鮮生菜、番茄、酸黃瓜等料，最後擠上特調田園卡士達醬，口感清爽又不膩口，尤其搭配外酥內軟的泡芙皮，讓人忍不住一口接一口，即日起至3月17日每日12時30分於頂呱呱忠孝旗艦店限定販售，每日限量30顆，售完為止，提醒泡芙堡會因盒裝水氣導致表面變軟，建議內用或盡早食用口感較佳。

▲▼必勝客推出白色情人節限定「粉愛你花圈比薩」。（圖／必勝客提供）

▲必勝客白色情人節限定「粉愛你花圈比薩」限時開賣。

另，必勝客近日則特別打造白色情人節限定「粉愛你花圈比薩」，特意以「粉紅熔岩芝心圈圈」搭配臘腸玫瑰比薩花組合而成，最後再撒上滿滿玫瑰粉、糖粉，口感鹹中帶甜，還帶有玫瑰香，即日起限時開賣，單點每份售價199元。

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