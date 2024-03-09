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國道客運漲7%~23%！公路局核了要報交部　補助徵駕駛再延1年

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台北轉運站,交通,大眾運輸,乘客,通勤,旅客,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,國道客運。（圖／記者李毓康攝）

▲國道客運運價喊漲7%~23%，公路局已審查通過，並將立即提報交通部審查。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國道客運喊漲有譜了！客運公會向公路局申請調漲運價，中長程、短程三排椅漲幅約23%，短途四排椅漲幅約7%~11%，公路局已核定並將提報交通部審查；另由於客運駕駛荒嚴重，公路局也研擬延長補助業者招募司機，錄取並任職滿1年，每人可補助最高近14萬元。

近18年未檢討18項成本及運價，公共汽車客運公會全聯會向公路局提出運價調漲申請，爭取中長程、短程三排椅國道客運運價調漲23%，短途四排椅國道客運包括台北-基隆、台北-桃園等，運價調幅7%~11%。另部分通勤路線依據虧損情況擬定差別運價加成，加成幅度依照不同路線幅度不同。

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中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，國道客運面臨駕駛缺員情況相當嚴重，為了確保運送旅客客運不中斷，期待能盡快通過國道客運運價並實施，替駕駛加薪留住人力，短途通勤路線因為現行有月票TPASS，即便調漲，民眾也不會感受到票價調整的影響，中長程路線因為有高鐵和台鐵的競爭，希望政府能給予票價補貼，減少旅客流失，業者也會有衝量行銷。

公路局表示，公路局針對全聯會所提修正計畫已經審查完畢核定，將立即發文交通部審核該案，目前也已研擬補貼方案，不過運價和補貼方案仍待交通部審查和討論，尚未定案。

交通部長王國材日前也曾表態，交通部收到相關方案後，將會盡速審查和核定。

▲▼公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局今年將持續補助協助客運招募駕駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

另針對客運駕駛荒，過往公路局補助客運業者徵才，駕駛訓練費、訓練期間生活津貼，以及就業獎勵金等，最高每人補助13萬7273元，至今年2月底為止。

公路局表示，目前已向交通部申請自今年3月延長補助1年至明年2月底，且配合基本工資調漲，補助生活津貼也將同步提高，未來錄取和任職滿一定期限最高可領近14萬元。

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