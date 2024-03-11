民團擬快閃抗議微罪不記點　交通部：不降低執法強度

▲行政院拍板，違停等10種交通微罪不得檢舉。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

10項罰鍰1200元以下交通違規不開放檢舉、研擬微罪不記點，引發路權團體不滿，更揚言要上街抗爭。交通部表示，本次調整修法是以工程改善手段先替代監理執法手段，是屬在人行環境及停車問題改善優化前的權宜措施；雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，亦不會有處罰漏洞。

行政院通過10項罰鍰1200元以下交通違規不開放檢舉、研擬微罪不記點，並送立院審查。行人零死亡推動聯盟及民團今(11日)上午召開記者會，痛批此舉殘害用路人生命，人命不應能拿來與民怨度量，3月17日將在全台各地號召上千人展開快閃上街頭行動，3月23日更將在立院門口舉辦遊行，要求立院退回草案。

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▲路權團體反對「微罪不記點、不開放檢舉」。（圖／記者湯興漢攝）

對此，交通部表示，本次修法是以工程改善手段先替代監理執法手段，相關修法是屬在人行環境及停車問題改善優化前之權宜措施，並持續會同及促請地方政府務必依轄內道安防制需求，從源頭改善道路交通環境。

交通部說明，為協助各地方政府落實改善道路交通環境，112年已函頒4項指引，包括112年4月10日函頒「人行空間改善原則」，5月4日函頒「改善機車交通環境之原則及作法」，7月5日函頒「行人專用(早開)時相設置原則」，12月27日函頒「校園周邊人行空間改善參考指引」，提供各縣市政府據以審視改善轄內道路交通環境。

▲違規記點新制去年上路後引發駕駛團體反彈。（示意圖／記者吳奕靖攝）

交通部強調，為進一步宣示政府貫徹執行改善行人交通安全設施的決心，112年行政院已先後通過「行人優先交通安全行動綱領」、「行人交通安全政策綱領」，並完成「道路交通安全基本法」的立法，113年3月7日行政院院會亦再通過「行人交通安全設施條例」草案函送立法院審議，明定內政部應會同各目的主管機關擬定行人交通安全設施推動計畫，地方政府再據以訂定行人交通安全設施改善計畫，每年公布執行情形，並搭配獎懲機制來徹底執行行人用路環境改善工作。

此外，行政院亦已於112年8月核定「永續提升人行安全計畫」，計畫期程從113年至116年，共4年投入中央補助經費400億元，積極改善路口人行道安全通行環境，由點至線成面，進行從路口、道路、示範區域之行人安全設施與人行道建置之人行空間工程改善作為。目前已核定799處易肇事路口改善案件(內政部國土管理署601處，交通部公路局198處)，由各單位積極推動辦理中。

交通部指出，本次提案道路交通管理處罰條例修法，雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，亦不會有處罰漏洞；各類駕駛人如有違反道路交通管理規定之違規行為，均須處罰鍰，並依情節依條例規定併受道路交通安全講習、吊扣或吊銷駕駛執照等之處罰。