華航7／14直飛西雅圖　機票下殺最低2萬有找

▲華航7月14日開航直飛西雅圖。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

中華航空今（12日）宣布，今年7月14日起將直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北，擴大北美航網，搶占亞洲轉機市場，為慶祝直飛，華航也推出指定航班機票減價22%，台北-西雅圖經濟艙最低1萬9725元起(未稅)。

華航7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI022於晚間23：30自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19：50抵達，飛行時間約11小時；回程西雅圖飛往台北CI021則於凌晨01：40起飛，台灣時間隔天上午05：05抵達桃園機場，飛行時間約13小時。

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為慶祝開航西雅圖，華航也宣布，華航網站搭配台灣出發班號CI022推出來回機票22%減價優惠價格，台北-西雅圖經濟艙最低1萬9725元起(未稅)，不到2萬元可暢遊西雅圖；另針對華夏會員也推出加贈哩程活動，9月底前搭乘台北-西雅圖往返航班，每航段可額外獲得2200哩程數回饋。

華航表示，看好台美市場活絡的旅運需求，直飛西雅圖為華航擴展北美航網的重要一步。西雅圖機場2023年旅客總量超過5000萬人次，為美國西北地區第一大機場，華航插旗西雅圖，規劃台北晚出早回的班型，提供往返北美或亞洲主要城市便捷的飛行服務，也拓展美國內陸市場，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點，強化整體航網部署。