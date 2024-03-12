1夜賣1024斤蝦子！他怕釣客吃膩烤蝦　端「神秘料理」老饕揪團狂嗑

▲「釣蝦場是墊腳石！「活蝦餐廳」發展歷程曝光：泰國蝦見證台灣的經濟奇蹟」影片。

記者林緯平／採訪報導

釣蝦文化在台灣發展超過40年歷史，見證台灣經濟起飛，國人消費力漸增，伴隨著國人對休閒娛樂需求日益提高，釣蝦場的普及後，更獨立衍生出一行業，「泰國蝦的活蝦料理餐廳」。對此，《東森新媒體ETtoday》進一步探討活蝦餐廳的發展脈絡，揭示了其不僅是一種產業模式，更代表了台灣獨有的飲食文化。

西海岸活蝦之家的第二代經營者王雪玲，分享了早期釣客與釣蝦場的有趣互動，「以前釣蝦場都會有烤爐，釣客都會利用喝完的啤酒罐，將蝦子抹上鹽巴後塞入其中，就丟進烤爐烤。」早期釣客釣到的泰國蝦主要是為了食用，當時的料理方法相對單一，但這種簡易的烹飪方式最能凸顯泰國蝦的鮮甜肉質，只是，烤蝦吃久也是會膩。

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▲西海岸活蝦餐廳老闆娘王雪齡端著招牌菜「胡椒蝦」。（圖／記者林挺弘攝）

因此，釣客開始尋求料理的多樣化，有人請釣蝦場業者做一些料理變化，促成了代客料理模式的發展。王雪玲指出，1983年他的父親王明傳就決定開一間釣蝦場，但其主要目的並非只為供人釣蝦，而是透過不斷代客料理的過程，摸索出了一系列獨特的泰國蝦料理菜單，「胡椒蝦」便是其中的代表作。

2年間，胡椒蝦、麻油蝦、燒酒蝦、紅蝦沙拉等一道道特色的泰國蝦料理誕生，王明傳的創新蝦料理受到了廣泛的歡迎，「從此，來釣蝦場的人不再只是為了釣蝦！」王雪玲說，更多是為了品嚐美味泰國蝦料理，也因此開啟了活蝦料理的新紀元，為餐廳業開闢了新的市場方向。

▲「麻油蝦」當初是為了一名孕婦客人而發想出的料理。（圖／記者林挺弘攝）

爾後，王明傳日漸縮減釣蝦場規模直到產銷分離，並於1986年正式開設西海岸活蝦之家，專賣泰國蝦料理。那時王雪玲已經開始在餐廳幫忙，「正值台灣經濟蓬勃發展，餐廳生意蒸蒸日上，最高紀錄曾一天賣出1,024斤的蝦。」她說，來客以3種人最多，分別是工廠老闆、理容院小姐和汽車業務，經常帶著客戶來應酬。

自1993年起，西海岸活蝦之家便開始拓展其連鎖加盟業務，提供統一的調味配方如胡椒包和麻油包，以確保遍布全台的加盟店能夠維持一致的高品質。到了1999年，品牌已經在全台擁有13個加盟點，達到了其發展的高峰期。

隨著活蝦餐廳的流行，泰國蝦的供應鏈也出現了顯著的變化。蝦農陳仲賢提到，在2000年之前，大約90%的泰國蝦供應給釣蝦場。「但自從西海岸活蝦之家推出了胡椒蝦後，一切都變了。泰國蝦開始被用於更多樣化的料理，同類型餐廳一家一家開。」現在，約40%的泰國蝦供應給釣蝦場，而60%則供應給餐廳。

▲新起餐廳開發出異國的泰國蝦料理方式。（圖／記者林挺弘攝）

活蝦料理餐廳在台灣已擁有近40年的發展歷程，除了胡椒蝦、檸檬蝦、麻油蝦等傳統料理方式，也有新一代對泰國蝦料理投注熱情。屏東九如地區的黃金蝦無毒泰國蝦餐廳，憑藉其在Google地圖上超過1800條評論和4.4星的高評價，成為開業5年來的明星新秀。該餐廳以其創新的義式紅醬、麻辣、韓式等多元口味，突破大家對泰國蝦料理的認知。

餐廳由台灣大學漁業研究所畢業的陳怡樺及其妹妹陳怡儒主理，她們不僅承襲了家族的養殖技術，還創新引入了海水SPA技術，將淡水養殖池中撈起的蝦，轉移到海水蓄養池中蓄養3天，利用滲透壓讓蝦體內的水分流向海水，「這個過程不僅讓蝦肉變得更甜、更緊實，還能清除蝦線和蝦囊內的雜質。」陳怡樺解釋道。

▲現今的釣蝦場都會提供大烤箱，供客人自助式烤蝦。（圖／記者林挺弘攝）

陳怡樺和妹妹堅持從養殖到銷售一條龍的概念，確保餐廳所供應的每一隻蝦都來自於自家養殖。他們結合傳統與創新的料理手法，在歷經3年疫情衝擊下，仍舊穩健經營。