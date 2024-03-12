　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1夜賣1024斤蝦子！他怕釣客吃膩烤蝦　端「神秘料理」老饕揪團狂嗑

▲「釣蝦場是墊腳石！「活蝦餐廳」發展歷程曝光：泰國蝦見證台灣的經濟奇蹟」影片。

記者林緯平／採訪報導

釣蝦文化在台灣發展超過40年歷史，見證台灣經濟起飛，國人消費力漸增，伴隨著國人對休閒娛樂需求日益提高，釣蝦場的普及後，更獨立衍生出一行業，「泰國蝦的活蝦料理餐廳」。對此，《東森新媒體ETtoday》進一步探討活蝦餐廳的發展脈絡，揭示了其不僅是一種產業模式，更代表了台灣獨有的飲食文化。

西海岸活蝦之家的第二代經營者王雪玲，分享了早期釣客與釣蝦場的有趣互動，「以前釣蝦場都會有烤爐，釣客都會利用喝完的啤酒罐，將蝦子抹上鹽巴後塞入其中，就丟進烤爐烤。」早期釣客釣到的泰國蝦主要是為了食用，當時的料理方法相對單一，但這種簡易的烹飪方式最能凸顯泰國蝦的鮮甜肉質，只是，烤蝦吃久也是會膩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼西海岸活蝦餐廳老闆娘王雪玲、泰國蝦（專題中心用）。（圖／記者林挺弘攝）

▲西海岸活蝦餐廳老闆娘王雪齡端著招牌菜「胡椒蝦」。（圖／記者林挺弘攝）

因此，釣客開始尋求料理的多樣化，有人請釣蝦場業者做一些料理變化，促成了代客料理模式的發展。王雪玲指出，1983年他的父親王明傳就決定開一間釣蝦場，但其主要目的並非只為供人釣蝦，而是透過不斷代客料理的過程，摸索出了一系列獨特的泰國蝦料理菜單，「胡椒蝦」便是其中的代表作。

2年間，胡椒蝦、麻油蝦、燒酒蝦、紅蝦沙拉等一道道特色的泰國蝦料理誕生，王明傳的創新蝦料理受到了廣泛的歡迎，「從此，來釣蝦場的人不再只是為了釣蝦！」王雪玲說，更多是為了品嚐美味泰國蝦料理，也因此開啟了活蝦料理的新紀元，為餐廳業開闢了新的市場方向。

▲▼泰國蝦料理（專題中心用）。（圖／記者林挺弘攝）

▲「麻油蝦」當初是為了一名孕婦客人而發想出的料理。（圖／記者林挺弘攝）

爾後，王明傳日漸縮減釣蝦場規模直到產銷分離，並於1986年正式開設西海岸活蝦之家，專賣泰國蝦料理。那時王雪玲已經開始在餐廳幫忙，「正值台灣經濟蓬勃發展，餐廳生意蒸蒸日上，最高紀錄曾一天賣出1,024斤的蝦。」她說，來客以3種人最多，分別是工廠老闆、理容院小姐和汽車業務，經常帶著客戶來應酬。

自1993年起，西海岸活蝦之家便開始拓展其連鎖加盟業務，提供統一的調味配方如胡椒包和麻油包，以確保遍布全台的加盟店能夠維持一致的高品質。到了1999年，品牌已經在全台擁有13個加盟點，達到了其發展的高峰期。

隨著活蝦餐廳的流行，泰國蝦的供應鏈也出現了顯著的變化。蝦農陳仲賢提到，在2000年之前，大約90%的泰國蝦供應給釣蝦場。「但自從西海岸活蝦之家推出了胡椒蝦後，一切都變了。泰國蝦開始被用於更多樣化的料理，同類型餐廳一家一家開。」現在，約40%的泰國蝦供應給釣蝦場，而60%則供應給餐廳。

▲▼異國泰國蝦料理、創意料理（專題中心用）。（圖／記者林挺弘攝）

▲新起餐廳開發出異國的泰國蝦料理方式。（圖／記者林挺弘攝）

活蝦料理餐廳在台灣已擁有近40年的發展歷程，除了胡椒蝦、檸檬蝦、麻油蝦等傳統料理方式，也有新一代對泰國蝦料理投注熱情。屏東九如地區的黃金蝦無毒泰國蝦餐廳，憑藉其在Google地圖上超過1800條評論和4.4星的高評價，成為開業5年來的明星新秀。該餐廳以其創新的義式紅醬、麻辣、韓式等多元口味，突破大家對泰國蝦料理的認知。

餐廳由台灣大學漁業研究所畢業的陳怡樺及其妹妹陳怡儒主理，她們不僅承襲了家族的養殖技術，還創新引入了海水SPA技術，將淡水養殖池中撈起的蝦，轉移到海水蓄養池中蓄養3天，利用滲透壓讓蝦體內的水分流向海水，「這個過程不僅讓蝦肉變得更甜、更緊實，還能清除蝦線和蝦囊內的雜質。」陳怡樺解釋道。

▲▼釣蝦場、烤蝦。（圖／記者林挺弘攝）

▲現今的釣蝦場都會提供大烤箱，供客人自助式烤蝦。（圖／記者林挺弘攝）

陳怡樺和妹妹堅持從養殖到銷售一條龍的概念，確保餐廳所供應的每一隻蝦都來自於自家養殖。他們結合傳統與創新的料理手法，在歷經3年疫情衝擊下，仍舊穩健經營。

相關新聞：
從疑慮到成功：泰國蝦的「蝦歷史」見證台灣繁榮之路

 

ET快訊
快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　3藍民代也漏報「她罰最
游錫堃搬離院長官邸　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住
保母姊妹狂虐1歲童　外傭看不下去偷錄！戳破「自摔」謊言
小磨坊「逃過蘇丹紅」卻驗出農藥　粉專被灌爆：傻人翻車啦
00940熱爆！國泰證3小時再灌4萬申購單　超車開募首日
一次娶2妻！大馬男婚禮「3人行」甜蜜敬酒　2新娘同場畫面曝
賓利女警慘了！開巡邏車送男友回家　「詐104元油錢」遭判刑
兒福聯盟總資產有45億！　網怒轟拿捐款不辦事
達美樂宣布「2大經典口味」掰了　網集體崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

35歲男「釣蝦比賽」賺百萬！他每天狂練10小時：既然釣就要爭第1

渣男剋星！3星座女生「情商特別高」　專門收服壞男生

不想推敲保母動機　呂秋遠：更難接受「最大兒福機構」沒發現

44神尊石門水庫水上遶境　北水分署盼神明加持庇佑確保水情

小磨坊「逃過蘇丹紅」卻驗出農藥　粉專被灌爆：傻人翻車啦

馬偕「醫檢暨再生醫學系」首度招生！瞄準精準醫療千億美元產值

厭惡小孩「為何要當保母？」　網點出1原因：不是愛這份工作

再起底！惡保母曾在托兒所工作　8年前「求賣大量二手教具」

兒福聯盟總資產有45億！網怒轟拿捐款不辦事：社工訪視紀錄在哪

「粉紅超跑」3／18出發　已17萬人報名！苗縣提早啟用YouBike2.0

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

渣男剋星！3星座女生「情商特別高」　專門收服壞男生

不想推敲保母動機　呂秋遠：更難接受「最大兒福機構」沒發現

44神尊石門水庫水上遶境　北水分署盼神明加持庇佑確保水情

小磨坊「逃過蘇丹紅」卻驗出農藥　粉專被灌爆：傻人翻車啦

馬偕「醫檢暨再生醫學系」首度招生！瞄準精準醫療千億美元產值

厭惡小孩「為何要當保母？」　網點出1原因：不是愛這份工作

再起底！惡保母曾在托兒所工作　8年前「求賣大量二手教具」

兒福聯盟總資產有45億！網怒轟拿捐款不辦事：社工訪視紀錄在哪

「粉紅超跑」3／18出發　已17萬人報名！苗縣提早啟用YouBike2.0

運安會立案調查「康橋校車翻覆」！下午訪談司機　9月公布事實資料

高雄20年餐廳「雲來坊」3／25熄燈　曾連2年入選米其林必比登

準新郎滑倒「割破頸動脈」失血亡　賓客開趴一半驚恐目睹

渣男剋星！3星座女生「情商特別高」　專門收服壞男生

塗鴉客夜闖消防隊噴漆留「寬8尺作品」　2台男起訴2外國人出境

台中鬧區空屋突然起火燒了　消防隊在隔壁300m...迅速撲滅

連進28球！獨行俠中鋒逼近張伯倫　唐西奇連7場20分大三元

寶咖咖「很會談」　3字頭地價買進台中港特定區

台積電翻紅漲4元收770　台股大漲188點來到19915點

快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　3藍民代也漏報「她罰最多」

試戲「無預警強抱寧靜」！紀凌塵出戲笑場…吳鎮宇搖頭　陸網罵爆

生活熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

文昌帝君生日！求考運升遷勿碰3供品

惡保母「不是第一次虐童」　親友怒爆內幕！

把握好天氣！　「全台有雨」時間曝

北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

更多熱門

相關新聞

貨車違停釀1死！釣蝦場受牽連「遭潑廢油」

貨車違停釀1死！釣蝦場受牽連「遭潑廢油」

台北市士林區一名陳姓國小社團老師(39歲)6日放學後騎車返家，未料行經至善路二段時，不慎撞上併排停車「卸蝦小貨車」車尾，導致頭部重創當場身亡；事發後29歲的黃姓貨車駕駛遭依過失致死罪移送，複訊後諭知5萬元交保。該間釣蝦場業者今(10日)表示，肇事的並非是釣蝦場的貨車，發生這樣不幸的事情大家都不願意，但事後店門口客人停放的汽機車還遭人惡意潑灑廢油，已造成店家困擾、恐懼，目前已經報警處理，呼籲民眾理性。

獨／國小師撞違停併排「卸蝦貨車」身亡

獨／國小師撞違停併排「卸蝦貨車」身亡

釣蝦場撿到手機「跳出甜美爆乳照」　釣出一票老司機

釣蝦場撿到手機「跳出甜美爆乳照」　釣出一票老司機

《RUN新聞》釣蝦大賽賺紅包！

《RUN新聞》釣蝦大賽賺紅包！

泰國蝦來台50年！見證「台灣錢淹腳目」黃金年代

泰國蝦來台50年！見證「台灣錢淹腳目」黃金年代

關鍵字：

泰國蝦活蝦餐廳釣蝦場烤蝦釣蝦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面