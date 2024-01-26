泰國蝦來台50年！專家揭1關鍵意外　造就釣蝦場、活蝦餐廳崛起

▲泰國蝦近10年的全台產值突破15億。（圖／記者林緯平攝）

記者林緯平／採訪報導

釣蝦文化約在民國70年興起，伴隨「台灣錢淹腳目」的美好時光，釣蝦場、活蝦餐廳成為許多民眾休閒時的好去處，經過不斷轉型、突破，歷經近40個年頭後，這些擁有豐富底蘊的在地文化，得以繼續向下紮根。然而，上述兩個休閒場所必要的「泰國蝦」從何而來，其實也見證台灣半百年的歷史！

泰國蝦最早於民國59年由「淡水蝦之父」林炤文寄贈300尾蝦苗回台灣，隔年由水試所東港分所（東港養殖研究中心前身）完成人工繁殖。助理研究員葉怡均表示，起初泰國蝦在台灣繁殖不太順利，直到某次意外，才發現「泰國蝦雖為淡水蝦類，但其蝦苗培育須在鹹水，因為突破此關鍵點，奠定泰國蝦在台灣養殖的基礎」。

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▲東港養殖研究中心，持續投入泰國蝦相關研究。（圖／記者林挺弘攝）

現今泰國蝦養殖約有8成集中在屏東地區，其中又以里港、九如、高樹為大宗，而屏東地區近3年的泰國蝦產量達4950公噸、年產值15億。起初，泰國蝦因頭大身小特性，加上不適合外銷（冷凍後口感不佳），且當時台灣草蝦養殖興盛，故養殖泰國蝦的人較少。

自民國68年開始於里港養泰國蝦的林清湶，算是早期投入的蝦農，他談到家裡本是種香蕉，後在友人介紹泰國蝦好養、價格好（當時香蕉1斤5元、泰國蝦1斤可達百元）等誘因下，開始投入泰國蝦養殖。

然而，伴隨著民國70年代末，草蝦發生大規模病變、產量銳減，加上釣蝦場、活蝦餐廳興盛，泰國蝦需求量大增，許多人開始投入泰國蝦養殖，民國80年時泰國蝦養殖面積達2320.7公頃、產量16196公噸為歷年最高紀錄。

▲▼泰國蝦養殖地多在屏東，為配合蝦車北送時間，蝦農們多在清晨就進行補蝦工作。（圖／記者林挺弘攝）

約在民國82年投入泰國蝦養殖的陳仲賢表示，當年蝦價沒有現在動輒2、3百塊，但販售通路很好，釣蝦場需求量相當大，當時一台大型蝦車會一次收4、5千斤的蝦，隨後北上分送到不同蝦場，僅約1成供給餐廳。

在釣蝦場興盛同時，釣上來的蝦該怎麼辦？「代客料理」釣蝦場內隨之衍生，從最傳統的「鹽烤蝦」，到台南西海岸活蝦餐廳（老闆原經營一家釣蝦場）所研發的「胡椒蝦」爆紅，於民國85年左右專營泰國蝦料理的餐廳開始擴張，餐廳所需的泰國蝦也隨之變多。

▲胡椒蝦、檸檬蝦等多元料理方式出現後，開始出現專營泰國蝦料理的餐廳。（圖／記者林緯平攝）

陳仲賢表示，釣蝦場跟餐廳所需要的蝦不太一樣，釣蝦場通常要公蝦，因為釣客就是要享受跟蝦子搏鬥的感覺；餐廳則多需母蝦，因為有紅頭且肉質細緻，是饕客們的最愛。

然而隨時間推移，釣蝦熱度一度有所下滑。這主要是因為飼養蝦的成本逐漸上升，進而提高了蝦價格，這進一步增加了釣蝦場和餐廳的採購開支，最終負擔都轉嫁到了消費者身上。此外，現在有更多多元化的休閒娛樂選擇，這也直接影響了釣蝦產業的發展。

▲釣蝦場如何轉型、吸引顧客，成為當前業者的重要課題。（圖／記者林緯平攝）

然而，仍然有一群熱愛釣蝦的人，他們正積極努力推動這個擁有濃厚台灣文化特色的產業實現轉型。台灣釣蝦文化發展協會的理事長張林裕指出，釣蝦不僅僅是休閒，還可以成為競技運動。該協會目前定期舉辦釣蝦比賽，並致力於發展釣蝦競技以及國際賽事，已在香港取得成功，並計劃擴展至東南亞地區，期待為釣蝦文化實現2.0版本的轉型貢獻一己之力。

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