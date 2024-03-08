　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／北市國小師騎車撞違停併排「釣蝦場貨車」　頭部重創慘死

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區發生死亡車禍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

憾！北市士林區陳姓國小代課老師本月6日放學後，騎乘普重機車行經至善路2段時，不慎撞上併排停車的小貨車車尾，連人帶車重摔馬路，頭部受創當場身亡。據了解，違規小貨車當時正準備下蝦至釣蝦場，警詢後被依過失致死罪移送士林地檢署，檢方複訊後，以5萬元交保候傳。

據了解，39歲陳姓男子為北市士林區某國小代課老師，6日下午4時放學，騎機車沿至善路2段北向南行駛時，擦撞併排停車的自小貨車，重摔倒地鮮血直流明顯死亡，29歲王姓貨車駕駛見狀當場嚇到說不出話來。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲陳師騎乘機車行經至善路二段時，撞上併排違規小貨車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方經查，王男駕駛貨車在至善路二段併排臨停，正在卸下車上載運的蝦子到釣蝦場，當時占據外側1個車道，陳師騎車行經時，可能視線不佳，加上路滑才沒注意閃避不及。士林地檢署檢察官昨（7日）相驗，訊問王姓駕駛後，依涉過失致死罪諭知5萬交保候傳。

對此，士林分局交通分隊長呂昭霆提醒民眾，車輛駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，然汽車駕駛人於臨停或停車時，均不得違規併排臨停或停車，別因貪圖一時方便而任意違規，發生交通事故可謂害人害己得不償失。

ET快訊
宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾
快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100
最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚
快訊／林襄變小龍女　造型首亮相
快訊／台南火警　26歲男燒成焦屍
台積電絕對會破千！老手曝4原因：他當選總統時是最佳買點
快訊／通緝犯拒捕猛撞警車　高雄警開8槍...追到台南逮人
黃牛票爽賣3倍價抓到了！　法官判不罰
鳥山明過世...《火影》岸本齊史悲痛喊：他是漫畫之神
冰箱食物常被偷吃！她加瀉藥抓人　「學姐整晚拉不停」嗆：告死妳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

女兒車禍沒上班照領助理費　宜蘭前議員張秋明詐領87萬被起訴

涉毒警專女遭開除「還偷拍女同學給男友觀賞」　學校：非事實

快訊／台南六甲建工街平房火警　26歲男命喪火窟成焦屍　

警處理「花盆佔位」路霸...他併排下車進屋　不聽勸離秒吃紅單

快訊／通緝犯拒捕猛撞警車　高雄警開8槍...追到台南逮人

獨／北市國小師騎車撞違停併排「釣蝦場貨車」　頭部重創慘死

亞洲盃棒球賽門票「800賣2400」　黃牛現身...法官判不罰原因曝

好心男借出手機3小時人機消失　回撥2次在「派出所」結局傻眼

人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

女兒車禍沒上班照領助理費　宜蘭前議員張秋明詐領87萬被起訴

涉毒警專女遭開除「還偷拍女同學給男友觀賞」　學校：非事實

快訊／台南六甲建工街平房火警　26歲男命喪火窟成焦屍　

警處理「花盆佔位」路霸...他併排下車進屋　不聽勸離秒吃紅單

快訊／通緝犯拒捕猛撞警車　高雄警開8槍...追到台南逮人

獨／北市國小師騎車撞違停併排「釣蝦場貨車」　頭部重創慘死

亞洲盃棒球賽門票「800賣2400」　黃牛現身...法官判不罰原因曝

好心男借出手機3小時人機消失　回撥2次在「派出所」結局傻眼

人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

港湖區「寒流深夜斷瓦斯」民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：必須提出補償方案

高虹安率團拜會行政院　聚焦桃竹苗大矽谷計畫願景

非法出口台製在內軍備　芬蘭公司執行長遭判有罪

40年有《七龍珠》陪！　蔡阿嘎悲喊「可以蒐集龍珠幫鳥山明復活嗎」

Ella無預警宣告喜訊！　揪尪孵出「愛的結晶」閃炸了

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

女兒車禍沒上班照領助理費　宜蘭前議員張秋明詐領87萬被起訴

蘇丹紅食安風暴＋電價上漲　洪孟楷轟：政府準備好對策了嗎？

台積電2月營收1816.48億元　年增逾一成

台南市消友會第四辦事處　頒贈消防救災有功人員獎勵金

社會熱門新聞

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

嘉義某高中學生被打20多下巴掌　校方回應了

快訊／毒犯撞警落跑　深夜台中南屯逮到人

男闖紅燈連撞1死3傷　聊一半「詭異沉默」狂飆

無業男假扮AIT特工　騙倒反送中女孩

警專女涉開毒趴　又被爆疑似偷拍同學

陸軍下士飆速100釀2死1傷！遭汰除判刑

即／新店1男2女遭陌生人持鋤頭襲擊　3路人送醫

即／天母知名冰品店凌晨火警！警消救援中

快訊／女從國道三號汐止高架墜落亡

「駕駛如中邪」害礁溪1死3傷車禍！　友還原現場

獨／國小師撞違停併排「卸蝦貨車」身亡

更多熱門

相關新聞

女被偷拍急報案　反收警傳11秒露鳥片

女被偷拍急報案　反收警傳11秒露鳥片

北市士林警分局張姓警員，受理女子報案「洗澡被偷拍」的妨害秘密案件，私下加LINE傳自己在瀑布戲水的全裸露鳥影片，女子認被二度傷害，憤而提告。士林地檢署偵結，認他僅傳給女子，並不符合「散布」定義，給予不起訴；至於偷拍女子洗澡的邱姓男大生，因為未與女方達成和解，被依無故竊錄他人性影像罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金。

士檢狙擊「光頭」台電殺手　3年詐4千萬起訴12人

士檢狙擊「光頭」台電殺手　3年詐4千萬起訴12人

即／女科員涉幫男友販毒　2人各獲20萬交保

即／女科員涉幫男友販毒　2人各獲20萬交保

機車大戰又起光陽祭均一價掀波瀾

機車大戰又起光陽祭均一價掀波瀾

CEO開特斯拉載員工自撞釀1死　賠千萬求緩刑

CEO開特斯拉載員工自撞釀1死　賠千萬求緩刑

關鍵字：

士林地檢署交保過失致死機車釣蝦場

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面