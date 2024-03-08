獨／北市國小師騎車撞違停併排「釣蝦場貨車」　頭部重創慘死

▲北市士林區發生死亡車禍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

憾！北市士林區陳姓國小代課老師本月6日放學後，騎乘普重機車行經至善路2段時，不慎撞上併排停車的小貨車車尾，連人帶車重摔馬路，頭部受創當場身亡。據了解，違規小貨車當時正準備下蝦至釣蝦場，警詢後被依過失致死罪移送士林地檢署，檢方複訊後，以5萬元交保候傳。

據了解，39歲陳姓男子為北市士林區某國小代課老師，6日下午4時放學，騎機車沿至善路2段北向南行駛時，擦撞併排停車的自小貨車，重摔倒地鮮血直流明顯死亡，29歲王姓貨車駕駛見狀當場嚇到說不出話來。

▲陳師騎乘機車行經至善路二段時，撞上併排違規小貨車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方經查，王男駕駛貨車在至善路二段併排臨停，正在卸下車上載運的蝦子到釣蝦場，當時占據外側1個車道，陳師騎車行經時，可能視線不佳，加上路滑才沒注意閃避不及。士林地檢署檢察官昨（7日）相驗，訊問王姓駕駛後，依涉過失致死罪諭知5萬交保候傳。

對此，士林分局交通分隊長呂昭霆提醒民眾，車輛駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，然汽車駕駛人於臨停或停車時，均不得違規併排臨停或停車，別因貪圖一時方便而任意違規，發生交通事故可謂害人害己得不償失。