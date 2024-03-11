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35歲男「釣蝦比賽」賺百萬！他每天狂練10小時：既然釣就要爭第1

記者林緯平／台北報導

釣蝦文化在台灣發展超過40年歷史，已蔚為風潮，除了國人愛釣蝦外，更是許多外國遊客來台的指定行程。釣蝦除了是休閒娛樂，現今也發展出一套「競賽模式」，模擬電競、積分制的巡迴賽程，讓釣客享受比賽所帶來的刺激感。台灣就有一名釣競選手廖克綱，靠著釣蝦比賽進帳百萬獎金。

35歲的廖克綱（綽號：阿綱）目前是專業的釣競選手，為MLS（MAJOR LEAGUE SHRIMPING）釣蝦大聯盟及釣蝦圈的知名人物，他的釣蝦之旅始於幼稚園，當時他被父親帶到釣蝦場。對小時候的他來說，釣蝦場似乎只是大人們閒聊、打發時間的地方，「釣蝦反而是次要的。」然而，大學期間一次與同學的釣蝦之行，重新喚起心中的釣蝦魂，從那以後，他就抱著「既然要釣，就要爭第一」的決心，全心投入到釣蝦的世界中，從學釣蝦開始。

▲▼釣蝦神人阿綱。（圖／記者沈君帆攝）

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▲釣蝦神人阿綱。（圖／記者林挺弘攝）

阿綱回憶道，初期的學習過程要熟悉釣組工具、學會判別浮標訊號，以及掌握拉蝦的技巧，這一切都需要大量的時間投入練習。因此，在他出社會工作3、4年後的一次職業轉換期間，便決定投身於釣蝦場，每天練習長達10幾個小時。

也正是這一年，他接觸到釣蝦的「卡毛賽」；一種小型的釣蝦比賽，比賽的規則是在固定時間內看誰釣得蝦最多，冠軍可以獲得獎金或其他獎品。從那時起，阿綱開始積極參與全台各地的釣蝦比賽，透過不斷的爭戰賽場，累積了豐富的經驗和知名度，逐漸成為了釣蝦比賽的常勝軍。

▲▼釣蝦、釣蝦場。（圖／記者林挺弘攝）

▲釣蝦競賽吸引許多釣客投入，大家相互交流技術讓蝦圈更活躍。（圖／記者林挺弘攝）

釣蝦，既可休閒又可競技，發展成競技面向至今已有8年，最近2年達到高峰。在這樣的背景下，曾有多年開發網路遊戲經驗的張林裕，本著對釣蝦的熱愛和對市場的看好，攜手團隊打造釣蝦競技平台「MLS蝦戰天下」。

▲▼香港釣客來台灣釣蝦場巡禮（專題中心用）。（圖／記者林挺弘攝）

▲香港釣客來台灣釣蝦場巡禮。（圖／記者林挺弘攝）

該平台在台灣各地每週舉辦賽事，從個人賽到團體賽皆有，並透過比賽成績累計積分的方式，讓選手成績實時更新於網絡上。這不僅在台灣釣蝦圈掀起轟動，更吸引香港、新加坡等地的國際選手參與。

張林裕表示，「香港的釣蝦競賽在今年大爆發，在多方努力下，香港釣競賽事已與我們的MLS平台整合。現在選手及各戰隊數據也納入MLS平台中。」釣蝦愛好者正朝著將釣蝦發展為一項競技運動和國際賽事的目標邁進，在香港的成功後，他們計畫進一步拓展到東南亞市場，並致力於培養專業選手和推動亞洲範圍的國際比賽。

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