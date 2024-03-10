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社會 社會焦點 保障人權

補蝦貨車違停釀1死！釣蝦場受牽連「遭潑廢油」　業者報警籲理性

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲該補蝦貨車違規併排停車卸貨，導致國小社團老師不慎撞上死亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

台北市士林區一名陳姓國小社團老師(39歲)6日放學後騎車返家，未料行經至善路二段時，不慎撞上併排停車「卸蝦小貨車」車尾，導致頭部重創當場身亡；事發後29歲的黃姓貨車駕駛遭依過失致死罪移送，複訊後諭知5萬元交保。該間釣蝦場業者今(10日)表示，肇事的並非是釣蝦場的貨車，發生這樣不幸的事情大家都不願意，但事後店門口客人停放的汽機車還遭人惡意潑灑廢油，已造成店家困擾、恐懼，目前已經報警處理，呼籲民眾理性。

警方調查，39歲的陳姓男子在士林區某國小任教，擔任課後社團老師，6日下午放學後騎乘機車行經至善路二段時，不慎擦撞前方併排停車的小貨車，導致陳師重摔倒地、頭部受到重創鮮血直流，當場死亡。

初步了解，肇事的貨車駕駛王男(29歲)屬蝦子批發業者，當時前往該處某間釣蝦場門口併排臨停卸貨，將載運的蝦子送入釣蝦場內，因此佔據外側一車道，怎料竟會造成死亡車禍。當王男目睹陳師撞擊慘死後，當場嚇傻，一度說不出話來，事後遭警方依過失致死罪移送，檢方複訊後諭知5萬交保候傳。

該釣蝦業者指出，肇事貨車非他們所有，發生這樣的憾事大家都不願意，但在事發後出現有心人士在網路上惡意攻擊店家，業者原想息事寧人，不願多作理會，怎料今(10日)中午情況卻變本加厲，顧客停在釣蝦場門口的汽機車有多部遭不明人士惡意潑灑廢油，此舉已經造成業者困擾、恐懼，「今天是潑廢油，不知道以後還會發生什麼？」目前業者已經報警、並調閱監視器畫面緝凶，將尋求法律途徑處理。業者表示，該起死亡車禍目前警方已經介入偵辦，肇事駕駛違停後續也將面對相關法律責任，呼籲民眾理性，切勿觸法。

▼案發後釣蝦場業者不斷受到惡意攻擊，今午顧客停放在店外的汽機車還遭潑灑廢油，目前已經報警。（圖／業者提供）

▲▼士林某釣蝦場外傳出違停死亡車禍，案發後業者門口停放的汽車遭人潑灑廢油。（圖／業者提供）

▲▼士林某釣蝦場外傳出違停死亡車禍，案發後業者門口停放的汽車遭人潑灑廢油。（圖／業者提供）

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