▲《魔戒》是經典的奇幻小說。（圖／翻攝自Facebook／The Lord of the Rings Trilogy）



記者朱祖儀／綜合報導

英國作家托爾金（J. R. R. Tolkien）撰寫的經典小說《魔戒》是相當有名的奇幻文學，在台灣流通率最高的是名嘴朱學恒2001年翻譯的版本。近來有出版商想出版新譯版，就有網友讀了試讀版後指出，新版的似乎沒有朱版翻譯得通俗好懂，甚至有人說「看起來太沒感情」。

《魔戒》作者托爾金於1973年逝世，至今已經過去50年，其著作也進入公共版權領域。近來台灣出版商就找上長期深耕奇幻文學的譯者李函，想要出版新譯版。目前《魔戒》新譯版在募資平台「嘖嘖」已經突破2千人預購，預估銷售額也突破500萬。

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不過一名網友在PTT發文表示，朋友這次傳了李函版本的譯文試讀，覺得不太通順，出現很多奇怪的副詞、修飾與堆疊，雖然過去朱學恒翻譯的版本有不少爭議，但他覺得相較之下通順很多，「這不是譯者的選詞問題，而是中文語法的掌握度完全不在一個級別。」

不少書迷也相當有感，認為「之前看他們廣告文試讀，就覺得他（李函）太講求原文，反而搞到中文很不順」、「李的版本很像在看劇本不是小說」、「會這麼不流暢是因為他翻譯照著英文格式翻，也就是俗稱的翻譯腔」、「這種文句確實應該說只求逐句逐詞都正確翻譯，翻出來的東西就是不太能看，那種在地化做很好日翻英文本，反而是會捨棄一點這個」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）



也有不少人指出，雖然朱學恒的版本未能完全還原原著，但確實比較通順好懂，「該說朱版的比較接近台灣長久以來習慣的語感」、「覺得不如朱版，翻譯反而增加閱讀難度」、「朱版就最適合推坑圈外人」、「朱習慣翻譯電玩影視相關的，所以反而還懂得怎麼修成大眾能接受的」、「對比起來，朱的翻譯口語多了，閱讀起來也更順暢」。

先前李函受訪時表示，這次和舊版的對比，朱版當時確實有很多漏譯、錯譯或超譯的描述，可能是因為當時無法取得托爾金的其他書籍或其他資料，所以無法在舊版裡呈現出作者的原意，而新版在翻譯時，都是以托爾金的原意為主。