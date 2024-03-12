　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《魔戒》將出新譯版！書迷仍推「朱學恒版本」：讀起來最順

▲▼《魔戒》。（圖／翻攝自Facebook／The Lord of the Rings Trilogy）

▲《魔戒》是經典的奇幻小說。（圖／翻攝自Facebook／The Lord of the Rings Trilogy）

記者朱祖儀／綜合報導

英國作家托爾金（J. R. R. Tolkien）撰寫的經典小說《魔戒》是相當有名的奇幻文學，在台灣流通率最高的是名嘴朱學恒2001年翻譯的版本。近來有出版商想出版新譯版，就有網友讀了試讀版後指出，新版的似乎沒有朱版翻譯得通俗好懂，甚至有人說「看起來太沒感情」。

《魔戒》作者托爾金於1973年逝世，至今已經過去50年，其著作也進入公共版權領域。近來台灣出版商就找上長期深耕奇幻文學的譯者李函，想要出版新譯版。目前《魔戒》新譯版在募資平台「嘖嘖」已經突破2千人預購，預估銷售額也突破500萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過一名網友在PTT發文表示，朋友這次傳了李函版本的譯文試讀，覺得不太通順，出現很多奇怪的副詞、修飾與堆疊，雖然過去朱學恒翻譯的版本有不少爭議，但他覺得相較之下通順很多，「這不是譯者的選詞問題，而是中文語法的掌握度完全不在一個級別。」

不少書迷也相當有感，認為「之前看他們廣告文試讀，就覺得他（李函）太講求原文，反而搞到中文很不順」、「李的版本很像在看劇本不是小說」、「會這麼不流暢是因為他翻譯照著英文格式翻，也就是俗稱的翻譯腔」、「這種文句確實應該說只求逐句逐詞都正確翻譯，翻出來的東西就是不太能看，那種在地化做很好日翻英文本，反而是會捨棄一點這個」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

也有不少人指出，雖然朱學恒的版本未能完全還原原著，但確實比較通順好懂，「該說朱版的比較接近台灣長久以來習慣的語感」、「覺得不如朱版，翻譯反而增加閱讀難度」、「朱版就最適合推坑圈外人」、「朱習慣翻譯電玩影視相關的，所以反而還懂得怎麼修成大眾能接受的」、「對比起來，朱的翻譯口語多了，閱讀起來也更順暢」。

先前李函受訪時表示，這次和舊版的對比，朱版當時確實有很多漏譯、錯譯或超譯的描述，可能是因為當時無法取得托爾金的其他書籍或其他資料，所以無法在舊版裡呈現出作者的原意，而新版在翻譯時，都是以托爾金的原意為主。

ET快訊
快訊／黑幫暴動推翻成功！　海地總理下台
惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明
康橋校車「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查
黃仁勳曝AI新趨勢　2大廠飆漲停
00940通路吃不消！協力券商開戶導流元大投信　玉山證系統塞
快訊／1歲童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明
快訊／小磨坊也出包！　被驗出禁用農藥
遭狼父性侵5次！　女兒求情「給爸爸自新機會」
惡保母「不是第一次虐童」！　親友怒爆內幕
快訊／冷氣團急凍！　5縣市低溫特報
棺木上放蘇昱鴻帥照　家屬淚喊：火來了，快跑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

兒盟「沒脫光檢查」抓不到虐童！他揪1疑點：根本加害者大好機會

惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明！北投人幫補血

入夜再一波降溫「跌破10度」　周日雨區擴大

康橋校車沒超速「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查

男童被虐死！作家曾遇「超收惡保母」經歷曝：偽造我簽名退托

快訊／北市童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

過半教師逾50歲！ 陽明交大赴美攬才　盼年輕人返台「再創晶奇」

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

兒盟「沒脫光檢查」抓不到虐童！他揪1疑點：根本加害者大好機會

惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明！北投人幫補血

入夜再一波降溫「跌破10度」　周日雨區擴大

康橋校車沒超速「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查

男童被虐死！作家曾遇「超收惡保母」經歷曝：偽造我簽名退托

快訊／北市童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

過半教師逾50歲！ 陽明交大赴美攬才　盼年輕人返台「再創晶奇」

NCC稱台灣更加危險　邱國正不隨風起舞：不會他講一句我們就變一個

卡住解放軍！　美菲研擬緊貼巴士海峽建港口「離台不到200公里」

新科藍委被網軍鎖定？　黃揚明曝共通點：民進黨開始準備2028

快訊／海地總理請辭！　曾遭國內幫派威脅推翻

惡保母虐死男嬰！黃珊珊喊「嚴懲施虐者」　再籲社工靈敏度要提升

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

黃凱祥／人類享受高人一等的感覺　男女平等真的可能？

迷路法鬥跳上機車找家！　「開心逛派出所」俏皮吐舌萌翻員警

研究：新冠肺炎導致全球平均預期壽命「縮短1.6年」

大片積雪突落下！　陸男機靈察覺猛逃險遭埋

生活熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

文昌帝君生日！求考運升遷勿碰3供品

把握好天氣！　「全台有雨」時間曝

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

LuxyGirls包圍主播台火辣電臀！賽評：這是天堂吧

農曆2月到！12生肖運勢一次看

更多熱門

相關新聞

楊恆鈞間諜罪判死緩 自己為主角創作小說太逼真引大陸國安注意

楊恆鈞間諜罪判死緩 自己為主角創作小說太逼真引大陸國安注意

北京市第二中級人民法院昨（5）日以間諜罪判處澳籍華人楊軍（楊恆鈞，下同）死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產。這項判決引起外界關注，也讓澳大利亞官方召見中國大使，並使用最強烈措辭回應。

女研究生自製「色情書」！販售獲利4400萬元

女研究生自製「色情書」！販售獲利4400萬元

月搜尋1110萬次！台人最愛Google「這2個字」

月搜尋1110萬次！台人最愛Google「這2個字」

新加坡夜空出現垂直橘光　專家：超罕見

新加坡夜空出現垂直橘光　專家：超罕見

2024年拚1200萬國際旅客！觀光署推「AI智慧櫃台」即時翻譯

2024年拚1200萬國際旅客！觀光署推「AI智慧櫃台」即時翻譯

關鍵字：

新譯版魔戒托爾金翻譯小說

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面