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《魔戒》索倫之眼？新加坡出現「垂直閃爍橘光」　專家：超罕見

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲新加坡出現一道橘色光束，專家表示，這是罕見的光學現象，一般在5分鐘之內就會消失。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡民眾10日晚間發現夜空出現一道垂直閃爍的橘色光束，看起來就像是發光的不明飛行物，還有人開玩笑說這是電影《魔戒》的索倫之眼。如今專家表示，這其實是極罕見的光學現象。

聯合早報報導，目擊民眾把此景象拍照並上傳至臉書社團「CloudSpotting & SkySpotting Singapore」，引起上千名網友關注。有人戲稱，這可能是外星人現蹤。

對此，國立教育學院人文與社會學科教育學部助理教授王靖宇指出，這其實是一種光學現象，極其罕見，由於大氣條件、角度位置等不斷變化，這種光束一般在5分鐘之內就會消失，且只有在某些角度才看得到。

王靖宇說明，當高層大氣足夠寒冷，環境溼度、風力和壓力完美地將懸浮的冰晶（ice crystal）塑造成一種叫做板狀的形態時，上述現象就會發生。這些板狀冰晶就像是一面巨大的高反射鏡，要完美對齊，才能反射來自太陽、耀斑或城市燈光的光線。

王靖宇也說，這種垂直光束在一整天的任何時候都可能出現，但橙色的光最有可能出現在日落後的傍晚，可能是太陽光的反射。

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