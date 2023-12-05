2024年拚1200萬國際旅客！觀光署推「AI智慧櫃台」即時翻譯

▲AI智慧翻譯櫃台已於野柳遊客中心啟用。（圖／觀光署）

記者李姿慧／台北報導

今年迎600萬國際旅客即將達標，明(2024)年更要力拼1200萬國外觀光客來台，交通部觀光署表示，為提升機場國門與國家風景區外語接待能力，觀光署採購AI「智慧櫃台」即時翻譯服務，媲美具有3年口譯經驗的專業人員水準，將更有效地服務外籍旅客，同時展現台灣科技實力。

傳統機場旅客服務中心雖然設有外語服務人員，但當輪班時間內的服務對象使用非英語語系時，溝通仍然相對不便。觀光署宣布，為了改善這種情況，將採用AI「智慧櫃台」即時翻譯服務方案，擴大和整備台灣機場旅客服務中心和國家風景區對外籍旅客的接待能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AI智慧翻譯櫃台初期規劃在松山機場第一航廈1樓國際線入境大廳觀光署旅遊服務中心、新北市野柳遊客中心設置，觀光署表示，選擇日韓旅客進出頻繁的松山機場旅遊服務中心，以及韓國旅客最常到訪的北海岸及觀音山國家風景區內野柳風景區遊客中心，優先安裝即時翻譯系統，提供諮詢升級服務。

觀光署說，在同時湧入大量國外旅客下，該國語言別諮詢服務量能勢將遭受挑戰，即時翻譯系統即可由中文服務人員填補服務缺口，即使是中文導覽的服務人員，也可像吃了哆啦a夢的「翻譯蒟蒻」一樣，透過AI即時翻譯，說出流利外語。

▲智慧翻譯櫃台已於松山機場旅遊服務中心啟用。（圖／觀光署）

觀光署指出，即時翻譯方案擁有先進的AI即時翻譯資料庫，媲美具有3年口譯經驗的專業人員水準。透過雙面透明螢幕結合5G網路，能夠提供流利的英語、日語和韓語即時語音翻譯服務，實現與旅客面對面無縫溝通的效果，同時兼具防疫功能。

明年目標國際旅客量要回到疫情前，觀光署表示，未來在預期外籍旅客逐步增加的狀況下，將透過適當的評估，擴及至其他機場或國家級風景區。觀光署期待透過這項智慧櫃台服務方案，為來台的國際旅客提供更便利、即時的語言翻譯服務，同時展現台灣在科技發展方面的領先地位。