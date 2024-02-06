楊恆鈞間諜罪判死緩　自己為主角創作小說太逼真引大陸國安注意

▲筆名楊恆鈞的楊軍因間諜罪被判死刑，緩期兩年執行。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

北京市第二中級人民法院昨（5）日以間諜罪判處澳籍華人楊軍（楊恆鈞，下同）死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產。這項判決引起外界關注，也讓澳大利亞官方召見中國大使，並使用最強烈措辭回應。

▲楊軍的「致命三部曲」諜報小說。（圖／翻攝微博）

據了解，楊恆鈞本名楊軍，湖北人，畢業於復旦大學外交系，畢業後第一份工作便是進入大陸外交部任職，被外界視為前途不可限量的年輕人才。1997年離開公部門後，楊軍前往美國攻讀學位，並在2000年入籍澳大利亞，並在2002年開始在網路世界裡寫連載小說。

▲致命系列小說內的序言。（圖／翻攝微博）

楊軍以諜報為主題撰寫的第一部小說《致命弱點》一砲而紅，隨後陸續推出《致命武器》、《致命追殺》，完成「致命三部曲」。然而，一名大陸國安部門的工作人員在2018年偶然發現楊軍所寫的小說，裡面描述的大部分情節和部門中的真實案卷有著密切的聯繫，如果不是本人親自參與這些事件，不大可能編纂出這麼詳細的記錄。

這名工作人員陸續讀完「致命三部曲」，認為這名作者（楊軍）至少和大陸境內的間諜案件有著千絲萬縷的關係，遂將情資上報，正式被國安部門立案調查。經過對楊軍的調查及小說中發生過的事件比對，幾乎完全吻合再加上未偵破的案件，也按照小說情節推演，驚人結果讓大陸國安部門鎖定楊軍。

最終，大陸國安部門在2019年正式以間諜罪的罪名將楊軍緝拿歸案，經過關押審理，北京第二中院決定判其死緩。北京第二中院對外宣稱，人民法院嚴格依法審理案件，充分保障楊軍的各項訴訟權利，尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權，安排澳方旁聽了案件宣判。