月搜尋1110萬次！台人最愛Google「這2個字」曝光

▲2023台人Google最夯關鍵字出爐了。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

2022年「翻譯」2個字，摘下台灣Google熱搜關鍵字冠軍，而今年它繼續穩坐寶座！而今年生成式AI話題大爆發，部落客「法蘭克 Frank Chiu」觀察分析，「ChatGPT直接攻到前20名，AI實在太強了！」另外，法蘭克也笑稱，「瑟瑟（色色）就是網路的第一驅動力！」

「法蘭克 Frank Chiu」在臉書列出台灣2023年Google最多人搜尋的前100個關鍵字，「翻譯」繼續蟬聯冠軍，平均月搜尋量為1110萬次相當驚人，第2名為「yahoo」月搜尋量748萬、第3名為「天氣」。

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而第4到第10名，分別為「youtube」、「restaurant（餐廳）」、「fb」、「a片」、「av影片」、「jable」與「nab」。（備註：是依據搜尋關鍵字來顯示，因此沒分大小寫）

實際比較去年與今年排名狀況，「yahoo」從第3竄升到第2名，「天氣」也由第5爬到第3名，原本熱門的「youtube」關鍵字卻從第2掉到第4名。另外前10名榜單中，色情網站xvideo今年已被「jable」取代。

▲熱搜關鍵字由「翻譯」繼續稱霸。（圖／法蘭克 Frank Chiu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



由於今年是生成式AI大爆發，「法蘭克 Frank Chiu」觀察表示，「ChatGPT直接攻到前20名，AI實在太強了，比去年多了 269萬500次。」

最後，「法蘭克 Frank Chiu」也分析出有趣4點，「瑟瑟（色色）就是網路的第一驅動力，前100名可以找到大量知名瑟瑟網站」；restaurant部分，他推測之前是Google Maps餐廳會觸發此詞，比去年多了277萬次，可能今年大家更常出去用餐了。

至於搜尋量爆增與暴跌的關鍵字，他說，增量超過100萬的像是missav、飯店、餐廳、的天氣；跌幅超過70萬字詞的則是蝦皮、地震、疫情、xvideo、youtube、世足。

Google熱搜關鍵字前100名清單曝光



翻譯

yahoo

天氣

youtube

restaurant

fb

a片

av影片

jable

nba

xvideo

539

餐廳

ig

pornhub

蝦皮

chatgpt

飯店

停車場

颱風

中央氣象局

5278

google翻譯

明天的天氣

美股

google

missav

早餐

711

大樂透

麥當勞

facebook

火鍋

美食

googlemap

加油站

星巴克

美金匯率

porn

地圖

新聞

gmail

momo

netflix

運彩

運動彩券

的天氣

颱風動態

hotel

威力彩

飲料

yt

中華職棒

火車時刻表

18av

twitter

104

canva

拉麵

飲料店

咖啡

早午餐

gimy

hanime

捷運圖

紳士漫畫

591

全聯

台灣運彩

天氣預報

郵局

pchome

xnxx

奇摩

禁漫天堂

coffee

h漫

便當

咖啡廳

日幣匯率

早餐店

素食

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台鐵

台灣彩券

台灣銀行

台灣鐵路

氣象

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劇迷

好市多

家樂福

禁漫

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股市

藥局

►本文由「法蘭克 Frank Chiu」授權提供！