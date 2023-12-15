月搜尋1110萬次！台人最愛Google「這2個字」曝光

▲2023台人Google最夯關鍵字出爐了。（圖／路透社）
網搜小組／劉維榛報導
2022年「翻譯」2個字，摘下台灣Google熱搜關鍵字冠軍，而今年它繼續穩坐寶座！而今年生成式AI話題大爆發，部落客「法蘭克 Frank Chiu」觀察分析，「ChatGPT直接攻到前20名，AI實在太強了！」另外，法蘭克也笑稱，「瑟瑟（色色）就是網路的第一驅動力！」
「法蘭克 Frank Chiu」在臉書列出台灣2023年Google最多人搜尋的前100個關鍵字，「翻譯」繼續蟬聯冠軍，平均月搜尋量為1110萬次相當驚人，第2名為「yahoo」月搜尋量748萬、第3名為「天氣」。
而第4到第10名，分別為「youtube」、「restaurant（餐廳）」、「fb」、「a片」、「av影片」、「jable」與「nab」。（備註：是依據搜尋關鍵字來顯示，因此沒分大小寫）
實際比較去年與今年排名狀況，「yahoo」從第3竄升到第2名，「天氣」也由第5爬到第3名，原本熱門的「youtube」關鍵字卻從第2掉到第4名。另外前10名榜單中，色情網站xvideo今年已被「jable」取代。
▲熱搜關鍵字由「翻譯」繼續稱霸。（圖／法蘭克 Frank Chiu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
由於今年是生成式AI大爆發，「法蘭克 Frank Chiu」觀察表示，「ChatGPT直接攻到前20名，AI實在太強了，比去年多了 269萬500次。」
最後，「法蘭克 Frank Chiu」也分析出有趣4點，「瑟瑟（色色）就是網路的第一驅動力，前100名可以找到大量知名瑟瑟網站」；restaurant部分，他推測之前是Google Maps餐廳會觸發此詞，比去年多了277萬次，可能今年大家更常出去用餐了。
至於搜尋量爆增與暴跌的關鍵字，他說，增量超過100萬的像是missav、飯店、餐廳、的天氣；跌幅超過70萬字詞的則是蝦皮、地震、疫情、xvideo、youtube、世足。
Google熱搜關鍵字前100名清單曝光
翻譯
yahoo
天氣
youtube
restaurant
fb
a片
av影片
jable
nba
xvideo
539
餐廳
ig
pornhub
蝦皮
chatgpt
飯店
停車場
颱風
中央氣象局
5278
google翻譯
明天的天氣
美股
google
missav
早餐
711
大樂透
麥當勞
facebook
火鍋
美食
googlemap
加油站
星巴克
美金匯率
porn
地圖
新聞
gmail
momo
netflix
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的天氣
颱風動態
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威力彩
飲料
yt
中華職棒
火車時刻表
18av
twitter
104
canva
拉麵
飲料店
咖啡
早午餐
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hanime
捷運圖
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►本文由「法蘭克 Frank Chiu」授權提供！
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