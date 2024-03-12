保母遭爆「不是第一次虐童」卻沒撤照！兒福：以前紀錄都不錯

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▲兒盟董事長林志嘉出面道歉！（圖／記者楊惠琪攝）

記者黃凱翊／台北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟轉介安置，由劉姓保母姊妹照顧，卻遭餵餿水、狂揍虐待喪命，引發全民公憤，兒盟董事長林志嘉今天下午親上火線，率領兒盟主管向男童家屬、社會大眾鞠躬致歉。對於有親友爆出，劉姓保母已經不是第一次虐童，兒盟董事長表示，這名保母「以前紀錄都不錯」。

有親友在臉書指控，「保母不是第一次施虐，前面就已經有其他小孩被虐打，只是家長即時帶回，而我們卻因為社工包庇保母，聲稱個資保護無法告知保母資料，阻擋我們與小孩碰面，且一連串的假訪視及電訪報告，我不懂這個國家到底怎麼了？」

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這番話被轉PO至PTT，網友不禁質疑，「施虐的劉姓姐妹已經不是第一次施虐，之前就有受害者了，只是被家長即時帶回，才沒鬧大。為何這種有問題的保姆沒有被撤銷執照？兒福聯盟都沒有在篩選保姆的嗎？」

對此，兒盟執行長白麗芳在記者會上表示，「完全沒有這回事！」兒盟董事長林志嘉則補充道，這名保母是合法保母，且「以前紀錄都不錯」。對於記者質疑家訪的時間長短，白麗芳表示，訪視時間通常大概一小時左右，不只是面訪，社工平常也會有用社群軟體和保母保持聯絡，並強調所有通聯證據都已交給檢察官，靜待司法調查。

▲親友表示，劉姓保母之前就曾虐童過。（圖／翻攝自臉書）

回顧整起事件，台北市一對劉姓保母姊妹2023年9月與兒福聯盟合作，協助暫時照料一名需要出養的1歲男童凱凱(化名)，竟24小時將凱凱綁在椅腳上，就連睡覺都要站著睡，每天只餵食1至2杯餿水，還暴力打踹，牙齒被打到剩8顆、生殖器被燒到焦黑、腿骨折變形，就連十指指甲都被拔光，最後因傷勢無法癒合，血液鬱積，營養無法輸送而休克，結束1歲10個月的小生命。