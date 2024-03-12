社工內疚不已！兒盟董事長：要求同仁勇敢面對司法

▲兒盟董事長林志嘉出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者楊惠琪／台北報導

北市1歲童「凱凱」遭劉姓保母姊妹凌虐慘死，引爆全民公憤，由於狠心保母是由兒福聯盟簽約並轉介，檢警上午已搜索兒福聯盟，並約談陳姓社工到案說明。兒福聯盟董事長林志嘉下午舉行記者會說明，坦言社工沒有即時阻止憾事發生，自己也沒辦法接受、深感愧疚，「沒有阻止這件事情的發生，就是我們的錯了」，已要求社工勇敢面對司法，配合調查。

林志嘉說，針對外界近來的所有質疑都心存感激，也感謝外界的批評，坦言事情發生在兒盟簽約的保母，「沒有阻止這件事情的發生，就是我們的錯了」，該名社工也內疚不已，但請他勇敢面對司法，配合檢警調查。

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針對媒體質疑男童安置三個多月中，社工有進行3次訪視，訪視報告內容為何？是否有如實記錄？兒福聯盟執行長白麗芳表示，原本規定每個月訪視會有紀錄督導討論，每次的訪視都有照片，相關資料已呈報給檢察官，強調所有與家屬的通訊記錄、照片都呈報檢警，現在科技辦案，不會造假。

白麗芳說，因應此次案件發生，原本個案家訪是一個月訪視一次，未來會增加強度，變成三天內訪第一次，兩周再訪第二次，已將相關訪視流程進行調整。她並數度強調，不要因為一個保母，讓所有的照顧孩子的保母覺得不受信任跟尊重。

